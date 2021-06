Les téléspectateurs éveillés se lancent dans une fin «horrible» alors qu’ils sont furieux d’avoir «perdu deux heures» sur un film Netflix

Les téléspectateurs du dernier film Netflix Awake ont critiqué la fin « horrible » alors qu’ils étaient furieux d’avoir « perdu deux heures » à le regarder.

Sorti sur la plateforme de streaming cette semaine, les fans de thrillers se sont précipités sur le site Web pour se plonger dans le film de Mark Raso qui s’articule autour d’un étrange phénomène mondial empêchant les gens de dormir.

L’histoire suit Jane Villanueva, jouée par l’actrice Gina Rodriguez – une mère avec une famille unie avec deux enfants, Noah et Mathilda.

La mère célibataire est un ancien soldat et ancien toxicomane, et est d’abord séparé de ses enfants, joués par Ariana Greenblatt et Lucius Hoyos, qui vivent avec leur grand-mère.

Lorsqu’un mystérieux événement mondial empêche la technologie de fonctionner et les gens de dormir, le trio est à nouveau réuni.

Jill, Matilda et Noah sont dans la voiture lorsque l’incident – ​​une petite éruption solaire – se produit et ils s’écrasent dans un lac et survivent.

Cependant, alors que le reste du monde est incapable de dormir, la fille de Jill, Matilda, le peut toujours, et elle est encouragée par un psychologue – joué par Finn Jones – à amener Matilda au « centre », où elle sera étudiée.

Jill trouve une autre femme, également capable de dormir, et espère qu’elle pourra être une alliée de sa fille et aider à trouver un moyen de faire dormir à nouveau les gens.

Alors que la lutte pour une minute de repos fait rage, les gens perdent progressivement la tête et sombrent dans la folie ; mais il n’y a pas de fin à la lutte.

La fin mordante du cliffhanger a laissé de nombreux téléspectateurs de Netflix retenant leur souffle, se demandant tous si une suite à Awake est déjà en préparation.

Mais d’autres étaient contrariés par la séquence de finition et ont estimé qu’ils avaient « perdu deux heures » à la regarder sans qu’elle se termine.

« La fin de Awake sur Netflix était vraiment horrible, honnêtement, le film était mauvais dans l’ensemble », a lancé une femme dans le débat.

« J’ai perdu deux heures sur Netflix à regarder le film ‘Awake’. M’a envoyé dormir. Tout est noté B », a sauvagement accepté quelqu’un d’autre.

« Ce film Netflix s’est terminé horriblement », a déclaré un troisième, tandis qu’un quatrième a écrit: « Ce film sur Netflix ‘Awake’ est déroutant comme f ***. »

« Netflix est vraiment bon avec la science-fiction. Mais je m’ennuie tellement à mi-chemin du film », a conclu un cinquième du nouveau spectacle.

Pour l’instant, la conclusion ouverte ne garantit pas une suite à l’apocalypse de l’insomnie.

Pour l’instant, le réalisateur Mark Raso n’a pas commenté une éventuelle suite mais travaille déjà sur des projets sans rapport.

Selon Le cinéma Holic, le cinéaste canadien travaille sur un documentaire et un pilote télévisé ainsi qu’une adaptation d’un roman de l’auteur de Game of Thrones, George RR Martin. À suivre.