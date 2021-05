Les téléspectateurs d’une place au soleil consternés alors que les acheteurs révèlent des plans de rénovation de jardin RÉVOLANTS

A PLACE in the Sun, les téléspectateurs ont été consternés après que les acheteurs ont révélé leurs plans de rénovation de jardin RÉVOLUTIONNAIRES.

L’épisode de mercredi de l’émission Channel 4 a vu le couple Debbie et John chercher une maison à Benalmádena sur la Costa del Sol dans le cadre de leur budget de 250 000 £.

5 Le couple A Place in the Sun a laissé les téléspectateurs dégoûtés par leurs projets de rénovation de jardin

Le couple voulait un endroit avec des spécifications modernes et beaucoup d’espace extérieur pour leurs chiens Dolly et Betty, et le présentateur Jean Johansson s’est donc mis à leur trouver des options.

Une maison qui a vraiment attiré leur attention était une maison de cinq chambres à Mijas Costa qui était sur le marché pour 262 500 £.

Cependant, Jean pensait qu’ils pouvaient le négocier jusqu’au sommet du budget de 250 000 £.

Elle a ajouté: « Cela a cinq chambres, quatre salles de bains. Il a une belle urbanisation, il a une belle piscine, regardez comme c’est luxuriant et vert. »

5 Debbie et John voulaient trouver une maison avec un espace extérieur pour leurs deux chiens

5 Jean Johansson leur a montré une propriété de cinq chambres qu’ils aimaient

5 Debbie a aimé les carreaux dans la cour à l’avant

Debbie a également souligné les carreaux marron qui recouvraient la cour avant et a dit à Jean qu’elle les aimait.

Jean a répondu: « Vous aimez les carreaux? Parce que je pensais avec les chiens, vous avez le choix de soulever les carreaux, de mettre de l’herbe. C’est à vous de décider. »

Son commentaire a amené Debbie à penser à ses chiens et elle a dit: « Bac à sable. Un joli bac à sable dans le coin pour eux. »

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas du tout été impressionnés par son idée, avec un écrit sur Twitter: «Un bac à sable puant le désordre de chien.

5 Elle a dit qu’elle pourrait mettre un bac à sable pour les chiens, ce qui n’a pas impressionné les téléspectateurs.

Un autre a tweeté: « Un bac à sable, dans le coin, pour les chiens. Juste non. »

D’autres étaient ennuyés de voir à quel point le couple mentionnait leurs animaux de compagnie pendant la chasse au logement.

L’un a écrit: « Tais-toi déjà pour les chiens », tandis qu’un autre a ajouté: « Les chiens aimeront partout où tu iras! »

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15h sur Channel 4.