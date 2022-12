Les téléspectateurs du University Challenge disent tous la même chose à propos de l’équipe “pas comme les autres”

Les téléspectateurs du UNIVERSITY Challenge ont clairement un « favori » après avoir vu une équipe exceller dans l’épisode de lundi.

Deux des quatre équipes perdantes les mieux notées du premier tour ont joué pour l’une des deux places restantes au deuxième tour.

Jeremy Paxman, 72 ans, a été rejoint par Newnham Cambridge et l’Université de Sheffield sur le programme de quiz de la BBC.

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à féliciter Newnham Cambridge pour leur travail d’équipe après avoir gagné avec 175 points, avec Sheffield loin derrière avec 100.

L’un d’eux a écrit : « Newnham – Cambridge communiquent entre eux comme aucune autre équipe que j’ai vue sur #UniversityChallenge, et j’adore ça !! Total tas de légendes. Ils se respectent et s’apprécient clairement. Excellent jeu. »

Un autre a posté: “Un grand capitaine inclusif mène à une équipe heureuse.”

“L’un des favoris pour le gagner”, a partagé un troisième.

Un quatrième a commenté: «Je veux être ami avec toute l’équipe de Newnham. Vous vous amusez tous beaucoup!!! #Défiuniversitaire.

Un autre a fait écho: “L’équipe de Newnham est un délice absolu #UniversityChallenge.”

“J’adore la façon dont Newnham College joue #UniversityChallenge ce soir. Rire, confiant, partager des idées et des réponses. Le pouvoir des femmes », a tweeté quelqu’un d’autre.

Les téléspectateurs ont récemment été laissés dans l’hystérie pour une raison plutôt grossière.

Jeremy surveillait les débats alors que Bangor affrontait Nottingham dans le jeu-questionnaire à enjeux élevés.

Les téléspectateurs étaient dans les points de suture au nom de famille d’un concurrent et à la malheureuse gaffe inévitable qui est venue pour l’annonceur chaque fois qu’il l’a dit.

Le candidat, Ro Pounder, était originaire de Reading et a étudié l’histoire médiévale et moderne.

Chaque fois que Ro bourdonnait pour répondre à une question, la voix off disait: “Bangor, Pounder”, excitant les téléspectateurs à la maison avec l’insinuation effrontée.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a comparé le dialogue à celui d’un film pour adultes, en disant: “Sur University Challenge, l’explosion de Bangor Pounder ressemble à un encouragement hors caméra dans un film pour adultes.”

Un autre a écrit: “Il y a un type sur le défi universitaire appelé quelque chose de pounder, et il va à Bangor Uni, donc chaque fois qu’il répond à une question, ils crient simplement” BANG HER, POUND HER “et je résiste à peine à l’envie de faire le papa ultime plaisanter.”

