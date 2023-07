Les téléspectateurs du University Challenge dénoncent un énorme bouleversement du format alors que l’émission emblématique de la BBC revient avec un nouvel animateur

Les fans de UNIVERSITY Challenge ont fait connaître leurs sentiments alors qu’une «nouvelle ère» du jeu télévisé emblématique a commencé.

La série bien-aimée de la BBC est revenue sur les écrans de télévision lundi soir et les téléspectateurs ont été accueillis avec un décor remanié et un tout nouvel animateur.

Amol Rajan a fait ses débuts en tant qu’hôte du University Challenge[/caption] Bbc

Le spectacle a été entièrement repensé[/caption]

Amol Rajan est le nouveau quizmaster de University Challenge après le départ de Jeremy Paxman plus tôt cette année.

Faisant ses débuts au University Challenge, Amol a déclaré aux téléspectateurs: «Bienvenue dans une nouvelle série et une nouvelle ère de University Challenge.

« Quelques choses ont changé depuis la fin de la dernière série mais toutes les choses importantes restent les mêmes.

« Le format est toujours simple, les questions sont toujours compliquées et les équipes sont toujours terriblement bien informées. »

Mais alors que le match débutait entre le Trinity College de Cambridge et l’Université de Manchester, les fans ont soudainement remarqué un énorme changement de format.

Et ils n’étaient pas contents de ce qu’ils ont vu.

Amol se tourna vers une grande boîte grise cachant un ordinateur avant de lire les questions sur l’écran.

À certains moments, il a ensuite joué avec son stylo et joué avec ses mains.

University Challenge a été diffusé pour la première fois en 1962 et les deux hôtes originaux Bamber Gascoigne et Jeremy lisaient les questions d’une pile de cartes.

Ils seraient ensuite jetés de côté sur le bureau avant que la prochaine carte de question ne soit ramassée.

Partageant leurs sentiments sur Twitter, un fan de quiz mécontent a écrit : « Aimer Amol Rajan en tant que nouveau présentateur, lire les questions sur un écran doit cependant disparaître – les cartes étaient un accessoire plus télévisuel !

Un autre a convenu: «Trouver cela difficile à regarder. Ensemble horrible. Pas de cartes questions. Quizmaster lit à grande vitesse sur l’écran tout en se tordant les mains. »

Un troisième a dit : « Où sont les cartes de questions ? J’ai adoré les voir parcourir le bureau une fois qu’ils ont répondu.

Et un quatrième a ajouté : « Juste parce que nous AVONS la technologie…. doit-on l’utiliser ? Ramenez les cartes-questions ! »

Quelqu’un d’autre est même intervenu : « Qu’est-il arrivé aux cartes de questions ? Beaucoup trop de changement !

Bamber Gascoigne a présenté le Challenge universitaire de 1962 à 1987.

L’émission a ensuite pris une pause, avant de revenir en 1994 avec l’animation de Jeremy Paxman.

Au fil des ans, il y a eu plusieurs présentateurs invités, mais Jeremy était le maître de quiz principal jusqu’au début de cette année.

Il y a deux mois, Jeremy a signé pour la dernière fois.

Le légendaire diffuseur a confirmé qu’il démissionnerait en raison de sa santé fragile après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a quelques années.

Il a opté pour une sortie discrète en remerciant les téléspectateurs d’avoir regardé et a admis qu’il avait hâte de continuer à voir toutes les actions de quiz depuis chez lui.

Au cours de son simple discours, la star a déclaré: « Il ne me reste plus qu’à remercier Jung Chang d’avoir remis le trophée, toutes les équipes qui nous ont divertis au cours des derniers mois et vous d’avoir regardé. »

Il a poursuivi: « University Challenge revient plus tard dans l’année et j’ai hâte de le regarder avec vous. Alors bonne nuit pour moi. Bonne nuit. »

Amol jouait avec un stylo en lisant les questions d’un écran à l’intérieur d’une boîte grise[/caption] Bbc

Les fans disent que la façon dont Jeremy lisait puis lançait des cartes de questions sur le bureau leur manque[/caption]