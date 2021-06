Les téléspectateurs du temps repèrent un visage très familier de Coronation Street dans une violente scène d’attaque de prison

Les téléspectateurs de TIME ont repéré un visage très familier dans le premier épisode du drame déchirant de la prison.

Les acteurs sombres en trois parties de Jimmy McGovern Game of Thrones Sean Bean et la star de Line of Duty Stephen Graham.

3 Dean Fagan a été immédiatement repéré par les fans Crédit : BBC

Situé dans une prison, Sean incarne le nouveau détenu Mark Codben, un professeur doux qui a été incarcéré pendant quatre ans.

Stephen joue un gardien de prison qui essaie de l’aider, malgré ses propres problèmes.

La star de Happy Valley, Siobhan Finneran, incarne la nonne Mary-Louise pour compléter le casting de stars.

Mais malgré les grands noms du drame violent et tout ce qui s’est passé dans l’épisode, les fans ont été distraits par l’apparition d’un autre homme – Luke de Coronation Street.

3 Il a figuré dans les scènes violentes du premier épisode de Time de ce soir Crédit : BBC

3 Luke a été tué par Phelan en 2018

Mieux connu sous le nom d’acteur Dean Fagan, il est apparu dans deux scènes mais n’a pas dit grand-chose.

Au lieu de cela, il fit bouillir du sucre dans une bouilloire et installa un autre prisonnier pour une attaque violente et cicatrisante.

Il a joué le gentil Luke Britton sur les pavés entre 2014 et 2018 lorsque son personnage a été brutalement assassiné par le tueur en série Pat Phelan.

Et il était évidemment mémorable car les téléspectateurs de Time l’ont immédiatement repéré.

L’un d’eux a écrit: « C’est Luke de Corrie #Time »

Un deuxième a déclaré : « C’est Luke de Corrie ! #Temps »

Un autre a ajouté : « Était-ce Luke hors de #Corrie ? Quelqu’un ferait mieux de le dire à la pauvre Alya. Elle est toujours en deuil. #Corrie #Time”