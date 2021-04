Les téléspectateurs de THE Syndicate étaient ravis ce soir de voir le grand retour de Katie McGlynn à la télévision – un an et demi après avoir quitté Corrie.

L’actrice avait déjà fait une brève apparition dans l’épisode d’ouverture du drame de BBC One, mais cette soirée faisait partie du scénario principal.

5 Katie McGlynn a fait son grand retour à la télévision ce soir Crédit: BBC

Les fans n’ont pas vu Katie à la télévision depuis qu’elle a quitté Corrie en 2019 et étaient ravis de la revoir à la télé aux heures de grande écoute.

L’épisode de ce soir de The Syndicate s’est accéléré lorsque le gang a poursuivi sa quête pour récupérer son billet de loterie gagnant auprès du commerçant escroc Frank.

Katie a joué l’ex-petite amie de Jake, Georgina, qui est la mère de leur fille.

Mais son personnage était loin de l’attachant Sinead Osbourne sur Corrie.

5 Les fans étaient ravis de la voir jouer dans The Syndicate de BBC One Crédit: BBC

Au lieu de cela, elle était une femme impitoyable, qui inventait des mensonges sur son ex pour l’empêcher de voir son enfant – même en l’accusant à tort de l’avoir battue.

Mais les fans ont adoré voir Katie de retour sur la boîte, avec un disant: « Elle est de retour! Super de revoir Sinead de Corrie à la télévision! »

Alors qu’un autre a tweeté: « C’est Sinead! Elle était plus gentille avec Corrie. »

Celui-ci a dit: « C’est bien de voir @KatiexMcGlynn dans The Syndicate! »

5 Le syndicat est le premier rôle de Katie depuis qu’elle a quitté Corrie Crédit: BBC

Katie a offert ta-ra à Coronation Street en octobre 2019, après six ans sur les pavés.

Alors que les téléspectateurs séchaient leurs larmes après sa triste histoire de sortie, qui a vu Sinead mourir d’un cancer du col de l’utérus, Katie s’est lancée dans des auditions.

Elle a rapidement décroché le rôle dans The Syndicate et il y a eu des conversations prometteuses sur une autre nouvelle émission.

5 Sinead, le personnage de Katie Corrie, est mort après une bataille contre le cancer Crédits: Rex

5 L’actrice était sur le savon pendant six ans à partir de 2013 Crédits: Rex

Mais vint ensuite Covid-19. Le tournage étant impossible selon les règles de distanciation sociale, l’industrie de la télévision s’est arrêtée, jetant une ombre sur la vision de Katie pour une première année scintillante après Corrie.

S’adressant au Sun plus tôt cette année, Katie a déclaré: «J’ai mis toute mon énergie dans l’univers, m’attendant à de grandes choses incroyables, puis tout s’est retourné contre lui», déclare Katie, 27 ans. «Toute production a dû s’arrêter. Tout est en panne, même maintenant.

L’actrice née à Rochdale a admis qu’elle avait souffert d’une crise de confiance et nous a dit: «C’est décourageant, et au cours des 12 derniers mois, j’ai été très haut et bas.

«Je suis une personne assez positive, je suis quelqu’un qui essaie d’élever tout le monde, mais j’ai des moments où je me dis: ‘Qu’est-ce que je fais? Pourquoi ai-je choisi cette carrière? Suis-je même assez bon? Est-ce que je ne suis pas fait pour cette carrière? «

Pendant ce temps, après avoir quitté le feuilleton de longue date d’ITV, Katie s’est lancée dans un plan de transformation corporelle exténuant de 12 semaines avec un objectif: perdre la pierre qu’elle avait gagnée au cours de ses derniers mois de tournage.

L’actrice de 5 pieds 4 pouces «a déplacé le poids, puis un peu», perdant plus d’une pierre et demie et tombant à 8 livres de 8 livres.