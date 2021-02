Les téléspectateurs du Serpent ont été laissés « livides » après que Charles Sobhraj se soit échappé avec des dizaines de meurtres contre toute attente dans la finale mordante.

Le drame de la BBC suit le véritable tueur en série Charles et son règne de terreur alors qu’il tuait d’innombrables voyageurs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans les années 1970, les droguant et souvent leur volant leur identité.

Charles était directement responsable du meurtre de 12 personnes, mais le bilan réel pourrait être plus d’environ 30.

Le dernier épisode a vu le filet se rapprocher de Charles et de son amante et complice Marie-Andrée Leclerc alors qu’ils tentaient de se reconstruire en Inde après avoir fui la France.

Charles a finalement été arrêté après avoir drogué un bus de touristes avant qu’ils ne tombent malades dans le hall d’un hôtel et réalisent ce qu’il avait fait.

Bien qu’il ait été reconnu coupable d’un meurtre en Inde et condamné à une peine de 12 ans de prison, il a réussi à s’échapper après 10 ans et à être de nouveau arrêté, ce qui a ajouté 10 ans de plus à sa peine.

Cela signifiait que lorsqu’il a finalement été libéré en 1997, les mandats d’arrêt et la demande d’extradition vers la Thaïlande pour qu’il soit inculpé de ses nombreux meurtres là-bas avaient expiré, faisant de lui un homme libre.

Il est rentré à Paris et a vécu un style de vie presque célébrité, avant de s’envoler inexplicablement au Népal en 2003, près de 30 ans après avoir commis un double meurtre dans le pays.

Charles a été rapidement arrêté, et alors qu’il semblait initialement que la police n’avait aucune preuve pour l’inculper du crime historique, le diplomate néerlandais Herman Knippenberg a réussi à télécopier une déclaration faite par Marie après son arrestation dans les années 1970, ce qui était suffisant pour l’inculper. le double meurtre.

Charles a été reconnu coupable et le drame s’est terminé en révélant qu’il est toujours en prison à Katmandou à ce jour, mais de nombreux téléspectateurs étaient furieux que justice n’ait pas été rendue pour les nombreux autres jeunes routards qu’il avait assassinés.

S’agissant de Twitter, l’un d’eux a écrit: « Si triste pour ceux qui ne sont jamais revenus à la maison, je suis dégoûté que cet homme n’ait jamais vraiment été puni. Quelle stupide loi internationale, je suis sûr que l’Inde l’aurait maintenant laissé renvoyer en Thailande. »

Un autre a ajouté: « Je viens de terminer #TheSerpent l’une des histoires les plus sinistres que j’ai rencontrées. Je souhaite aux victimes et à leurs familles, qui n’ont jamais eu la vraie justice, la paix. »

Un troisième a tweeté: « En tant qu’homme fasciné par les tueurs en série, je n’avais jamais entendu parler de ce type. La façon dont il tuait des gens était horrible et inutilement cruelle. Folie, il s’en est sorti … »

Le Serpent est disponible en coffret sur BBC iPlayer.