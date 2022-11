Les téléspectateurs du Pacte “découvrent” qui est le “tueur” après avoir repéré des indices à couper le souffle sur le drame de la BBC

Les téléspectateurs de THE Pact sont convaincus que Christine a “tué” son mari et le couvre avec son fils aîné Will.

Le deuxième épisode de ce soir a vu Connor se rapprocher de Megan et Jamie, tandis que Christine a tout mis en œuvre pour contester son affirmation selon laquelle il est son fils biologique.

Les téléspectateurs du Pacte sont convaincus que Christine a “tué” son mari Harry[/caption]

Les téléspectateurs ont repéré une série de drapeaux rouges lors du deuxième épisode de ce soir[/caption]

Les téléspectateurs ont découvert que Christine cachait des documents et ont utilisé l’amie Kate pour l’aider à s’en tirer avec quelque chose de sinistre.

Pendant ce temps, Will a été contraint de faire face aux conséquences de ses actes après avoir battu Connor et a reçu un ultimatum de sa femme, Samantha.

Alors que le mariage de Megan avec Gethin se profilait, l’apparition de Connor à son enterrement de vie de jeune fille a provoqué une tension supplémentaire.

Tout est arrivé à un point critique avec un test ADN crucial, qui a prouvé que Connor n’était pas le fils de Christine, mais n’a pas exclu qui était le père.

À la fin de l’épisode, Connor est tombé sur une clé USB incriminante et Christine est restée dans une crise de rage après avoir promis de continuer à “creuser” la vérité.

Les téléspectateurs ont insisté sur le fait que Christine avait tué son mari Harry et le dissimulait.

Ils soupçonnent Connor d’être le fils d’Harry issu d’une liaison extraconjugale et Christine le rejette par peur qu’il découvre la vérité.

L’un d’eux a écrit : « La mère est douteuse ; Je pense qu’elle a tué son mari et force Will à le couvrir. #Le Pacte”





Un autre a posté: «Alors, Christine a-t-elle renversé le mari et son amie l’a aidée à se débarrasser de lui? #Le Pacte”

Un troisième a déclaré: «Je ne fais vraiment pas confiance à Christine. Elle en sait plus qu’elle ne le dit. #Le Pacte”

Quelqu’un d’autre a demandé: “Harry est sorti ou est mort après que Christine a découvert qu’il avait une liaison. #Le Pacte”

Pendant ce temps, d’autres sont convaincus que Connor est en fait le fils de Christine et pensent qu’elle a truqué les résultats ADN.

L’un d’eux a écrit : « Je parie que Christine a truqué les résultats ADN. #Le Pacte”

Cette toute nouvelle histoire fait place à de nouveaux personnages avec le casting, y compris l’actrice lauréate du Bafta Rakie Ayola, qui occupe le devant de la scène aux côtés de la productrice exécutive.

La famille de la travailleuse sociale Christine, son fils aîné Will, son fils cadet Jamie et sa fille Megan tentent de continuer leur vie après la mort tragique récente de leur frère Liam.

Alors qu’ils attendent avec impatience le mariage de Megan, la vie de la famille est bouleversée lorsqu’un inconnu, Connor, arrive en ville en revendiquant un lien que personne n’aurait pu imaginer.

Alors que des secrets enfouis sont révélés, ils doivent réfléchir à qui ils sont et se débattre avec la moralité et la loyauté partagée.

Alors que leur vie devient incontrôlable, un terrible pacte peut être tout ce qui peut les sauver.

Le Pacte apporte avec lui un tout nouveau casting incroyable – à part Rakie Ayola qui était dans la première série, mais cette fois, elle joue un nouveau personnage.

Parlant d’être à nouveau sur The Pact, Rakie Ayola a déclaré à la BBC: «Je suis ravi de travailler à nouveau avec Little Door et BBC Wales à la tête de ce casting talentueux pour donner vie à l’histoire merveilleusement mystérieuse de Pete.

“En tant que producteur exécutif de cette série, il est extrêmement important pour moi de voir la richesse des opportunités que cette production offre à la fois aux talents établis et aux nouveaux venus dans l’industrie, derrière et devant la caméra.”