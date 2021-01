Les téléspectateurs du nouveau documentaire de la BBC de Sir David Attenborough se sont retrouvés sympathiques avec les ours du Kamtchatkan qui sont sortis de leur hibernation uniquement pour s’éviter.

Dans la nouvelle série, A Perfect Planet, Sir David Attenborough, 94 ans, révèle comment les animaux sont confrontés à une extinction massive à cause des humains.

Mais les téléspectateurs ravis ont capté une scène qui montrait des ours quittant des mois d’hibernation avant de s’éviter.

Ils ont comparé leur manque de compétences sociales à ce que cela ferait de sortir de l’isolement et de vouloir éviter les autres.

Un utilisateur a écrit: « Ces ours préfèrent avoir une bonne herbe savoureuse que de socialiser même un peu, et honnêtement, de l’humeur. »

Tandis qu’un autre a déclaré: « Les ours qui ne veulent pas se voir après sept mois d’hibernation sont une telle humeur de 2021 après le verrouillage. »

Et un autre a écrit: « Je dois dire que je me rapporte à ce que l’ours ressent à propos de sa nourriture. Je me suis gavé de célébrations de la même manière.

Plus tard dans le documentaire, il a été révélé que les ours du Kamtchatkan mangeaient jusqu’à 100 000 calories par jour, ce qui a conduit les téléspectateurs à comparer leur consommation de nourriture de Noël.

Un spectateur a écrit: « En une seule journée, un ours peut consommer 100 000 calories. Lol pareil.

Et un autre a déclaré: «Le programme Attenborough dit que les ours mangent 100 000 calories par jour. Défi accepté.’

Tout au long du documentaire, Sir Attenborough avertit les téléspectateurs que la moitié de toutes les espèces de la planète pourraient mourir au cours de ce siècle, ce qui serait la plus grande extinction de masse en 65 millions d’années.

Dans le premier épisode, sur les volcans, il révèle que «la chaleur volcanique pourrait nous fournir une grande partie de l’énergie dont nous avons besoin et nous pourrions arrêter de brûler du gaz et du charbon».

D’autres images montrent des tortues essayant désespérément de trouver de l’ombre pour éviter de bouillir vivantes dans leurs coquilles

Sir Attenborough a ensuite averti que si le changement d’environnement se développait davantage, les tortues pourraient se noyer en raison de l’élévation du niveau de la mer.

Plus tard dans la série, il offre de l’espoir aux téléspectateurs avec des initiatives de lutte contre le changement climatique, dont une qui voit la plantation d’un « mur vert » de 5000 miles d’arbres résistants à la sécheresse à travers l’Afrique.

Il termine le documentaire en informant les téléspectateurs que bien que nous ne puissions pas contrôler les volcans, nous pouvons limiter la quantité de dioxyde de carbone que nous produisons et qu’il est « encore temps de rétablir l’équilibre écologique qui a fait de cette terre notre planète parfaite ».

A Perfect Planet est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.