Les téléspectateurs du commissaire-priseur itinérant se sont évanouis devant des hôtes “magnifiques”

Les FANS de The Traveling Auctioneer de la BBC ont été sérieusement impressionnés par le spectacle, mais ce n’est peut-être pas pour la raison que vous pensez.

La série de la BBC a fait ses débuts hier et met en vedette la légende de The Repair Shop Will Kirk aux côtés de la star d’Antiques Road Trip Christina Trevanion.

Bbc

Will Kirk a donné à un fan une raison de regarder sa dernière émission[/caption]

Bbc

Christina a rencontré un succès auprès des fans[/caption]

Il voit le duo dynamique emmener sa maison de vente aux enchères mobile sur mesure et son atelier sur la route à travers le Royaume-Uni.

En cours de route, ils découvrent des joyaux cachés et transforment des objets indésirables en lots gagnants – avec un couple chanceux gagnant plus de 9 000 £ dans la série.

En passant au crible une maison familiale à la fois, Will et Christina doivent d’abord identifier les articles les plus vendus.

Christina fait ensuite appel à ses contacts et à son expertise de commissaire-priseur, tandis que Will utilise ses incroyables compétences en matière d’artisanat et de restauration pour donner une nouvelle vie à des trésors négligés – prêts pour une vente aux enchères passionnante sur place à la fin de chaque épisode.

Cependant, même si les fans sont impressionnés par le savoir-faire de Will et les talents uniques de Christina, il y avait quelque chose d’autre dans la paire qui a laissé les fans chauds sous le col.

Les téléspectateurs adoraient voir un tel duo d’hôtes glamour à l’écran et se sont retrouvés évanouis devant leur apparence magnifique.

Un fan a déclaré à propos de la bombe blonde Christina: “Ça vaut la peine de regarder pour les magnifiques Christina #thetravellingauctioneers.”

Un autre spectateur a été charmé par les beaux regards coquins et effrontés de Will.





Partageant trois captures d’écran de Will ayant l’air super intelligent de la série, le fan a écrit: “J’adore cette nouvelle émission de la BBC pour des raisons (aime les yeux du cœur emoji).”

La série marque le premier rôle de présentation grand public de Will après avoir trouvé la gloire en 2017 dans The Repair Shop.

S’exprimant avant le lancement de l’émission, Will a déclaré : « Commencer un nouveau travail est toujours un peu angoissant, mais Christina était tellement adorable dès le premier jour !

“Nous nous sommes entendus comme une maison en feu, donc c’était un vrai plaisir d’aller travailler et de filmer avec elle chaque jour.”

Il a poursuivi: “J’ai eu une chance incroyable de travailler avec des gens incroyables sur tous mes projets.”

Bbc

Will avait l’air parfait dans l’émission[/caption]

Bbc

Le couple est l’hôte d’une toute nouvelle série[/caption]

Bbc

Il voit le duo voyager à travers le pays[/caption]

The Traveling Auctioneers est diffusé tous les jours à 16h30 sur BBC One et est disponible en intégralité sur BBC iPlayer.