En décembre de cette année, il y a beaucoup de choses en réserve pour les skygazers. Après la morne pluie de météores Leonid en novembre, nous pouvons nous attendre à une pluie de météores géminides plus puissante ce mois-ci. Les planètes géantes Jupiter et Saturne nous réservent également un spectacle.

Selon la NASA, la pluie de météores géminides sera visible de n’importe où dans l’hémisphère nord et donc en Inde du 4 au 17 décembre. Ceci est connu comme «l’une des pluies de météores annuelles les plus fiables», et les averses Geminid 2020 seront encore plus apparentes en raison du moment de la nouvelle lune. Le pic de la pluie de météores coïncide avec la nouvelle lune et la lune ne sera donc pas aussi brillante pour laisser la place au spectacle de météores plus visible.

Les gens sur Terre sont témoins de la pluie géminide chaque année alors que la planète passe la piste des débris poussiéreux laissés dans l’orbite d’un astéroïde appelé 3200 Phaethon. Les dernières années ont été assez impressionnantes en termes d’averses et un ciel sombre et serré peut également promettre une bonne averse cette année.

La NASA indique que le pic se produira dans la nuit du 13 au 14 décembre, avec une activité de météore visible dans les jours avant et après. L’agence spatiale conseille aux gens de trouver un endroit loin des lumières de la ville et de s’allonger à plat sur le sol, les pieds orientés vers le sud et levant les yeux. Cette activité de météore est principalement générée près de la constellation des Gémeaux, vous savez donc où chercher.

Aussi, pour la première fois en près de 800 ans, Jupiter et Saturne se rapprocheront et ressembleront à une double planète. Ça a l’air le mieux le 21 décembre, regardez bas au sud-ouest dans l’heure qui suit le coucher du soleil. Le 21 est également la date du solstice d’hiver dans l’hémisphère nord et du solstice d’été dans l’hémisphère sud.