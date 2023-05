Les téléspectateurs d’ITV News stupéfaits alors qu’ils apprennent la réalité époustouflante du studio à partir d’une photo des coulisses

Les téléspectateurs d’ITV NEWS ont été stupéfaits après avoir appris la réalité ahurissante de son studio.

Le diffuseur diffuse un certain nombre de bulletins tout au long de la journée depuis son studio chic.

L'ensemble est faux et est intelligemment créé en utilisant la technologie et un écran vert

Les fans ont appris le secret lorsqu’un cliché des coulisses du plateau a fait surface en ligne[/caption]

Cependant, les téléspectateurs ont été stupéfaits après avoir appris qu’il s’agissait en fait d’un faux.

Le studio est intelligemment créé en utilisant la technologie et un écran vert.

La seule chose qui soit réelle, ce sont les présentateurs, évidemment, et le bureau auquel ils sont assis.

Les fans ont appris le secret lorsqu’un cliché des coulisses du plateau a fait surface en ligne.

Il montrait Mary Nightingale avec son ancien co-animateur Mark Austin juste au moment où ils regardaient à l’écran à côté d’un cliché montrant la réalité réelle du studio.

Réagissant à la révélation, un téléspectateur d’ITV a déclaré: « Cela me stresse toujours. »

Un deuxième a dit: « Non, arrêtez-vous, vous plaisantez ??? S’il vous plait, dites-moi que vous plaisantez sérieusement ? »

« Voir les écrans verts me déprime toujours, et je me sens triste pour le talent qui doit y travailler », a déclaré un troisième.

Un quatrième a commenté : « Vous me dites que ce n’est pas vraiment réel !?

Alors qu’un cinquième a dit : « ARRETE QUOI ?! Je pensais que c’était un plateau complet et non un écran vert.

Réagissant à la nouvelle, un fan a déclaré: « Non, tu plaisantes ??? S'il vous plait, dites-moi que vous plaisantez sérieusement ? »