Les téléspectateurs d’ITV en tumulte avec la même plainte après avoir regardé The Martin Lewis Money Show

Lors de l’émission, l’expert Martin, 50 ans, a déclaré aux téléspectateurs qu’il connaissait une astuce pour ajouter 5 500 £ à votre cagnotte de pension d’État.

Martin a expliqué que le nouveau système de retraite de l’État a été introduit en 2016 et vous oblige à payer l’assurance nationale au moins 35 années de qualification distinctes pour réclamer le montant maximum.

Il a dirigé les téléspectateurs vers le site Web Gov.uk, mais alors que les gens se précipitaient pour vérifier s’ils pouvaient augmenter leur pension d’État, ils ont rapidement réalisé que le site s’était écrasé.

La star a tweeté juste après l’émission : “OK, on ​​dirait que nous avons aussi planté le site du gouvernement maintenant…”

Les médias sociaux n’ont pas tardé à comprendre ce qui s’était passé, avec une personne écrivant : “Vous avez cassé le site Web”, suivi d’un emoji riant.

Un autre a déclaré: “Annnnd, c’est cassé le site Web du gouvernement”, tandis qu’un troisième a partagé: “Vous avez planté le site Government Gateway.”

Une autre personne a déclaré : “Je reçois toujours le même message d’indisponibilité sur le site.”

Le site Web s’est écrasé et est apparu à la place avec un message disant “désolé, ce service n’est pas disponible”.

Discutant des pensions d’État dans l’émission, l’homme de 50 ans a expliqué que ceux qui ont commencé leur dossier NI avant 2016 peuvent avoir besoin de plus de 40 ans pour se qualifier.





Ces personnes pourront acheter des années supplémentaires pour 800 £ par an pour devenir éligibles.

Martin a expliqué : « C’est le bit qui est sensible au temps. Jusqu’en avril 2023, vous pouvez acheter des années d’assurance nationale jusqu’en 2006. Après cela, vous ne pouvez remonter que 6 ans en arrière. Donc, si vous avez des lacunes d’assurance nationale entre 2006 et 2017, vous devez décider rapidement si vous allez les acheter ou vous perdrez l’occasion de le faire.

“Un an d’éligibilité à l’assurance nationale coûte 800 £ et ajoute environ 275 £ par an à votre pension d’État. Le seuil de rentabilité est donc de trois ans.

“Donc, si vous vivez trois ans au-delà de l’âge légal de la retraite, vous êtes payé.”

Martin a partagé le lien pour l’assurance nationale ici

