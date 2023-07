Les téléspectateurs d’ITV choqués alors que The Chase est diffusé dans un horaire surprise bouleversé

Les téléspectateurs d’ITV ont été stupéfaits lorsque le favori du quiz de l’heure du thé, The Chase, a été remplacé par un créneau tôt le matin dans l’horaire de vendredi.

Cela est venu après que la chaîne ait temporairement abandonné la série télévisée phare du petit-déjeuner Good Morning Britain – laissant les fans furieux.

Les fans de Chase ont été stupéfaits lorsque l’émission de quiz a été diffusée tôt le matin[/caption] Getty

Cela est venu après qu’ITV ait diffusé un affrontement de Coupe du monde féminine entre les Philippines et la Suisse qui s’est terminé à 0-2[/caption] 3

Good Morning Britain a été retiré des ondes vendredi[/caption]

Aujourd’hui, les fans ont découvert que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 avait pris sa place.

Good Morning Britain est diffusé tous les jours de la semaine entre 6h et 9h, mais les Philippines contre la Suisse se terminant à 8h05, le diffuseur avait d’autres idées.

Au lieu de cela, ils ont inséré un épisode de 55 minutes du programme de casse-tête de l’hôte Bradley Walsh pour combler le vide.

Le spectacle inattendu The Chase a vu Andrew de Londres, Julie de Sheffield, Lauren de Londres et Boris de Durham tous faire équipe pour tenter de vaincre The Chaser.

The Chase est généralement diffusé à 17 heures chaque jour de la semaine.

Aujourd’hui, les fans auront droit à une double dose, car il revient à son créneau habituel pour un deuxième versement.

Un fan s’est rapidement rendu sur Twitter pour réfléchir: « Je ne peux pas croire qu’ITV s’intègre dans #TheChase après que le football remplace #GMB juste avant #Lorraine. »

Pourtant, les fans de la journée ne sont pas totalement absents, le spectacle lorrain de 9h gardant toujours son créneau.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour commenter, l’un d’entre eux faisant rage : « Ne pas avoir #GMB ce matin était horrible ! »

Une deuxième phrase : « Ils ont annulé #gmb pour le football féminin ? » comme un troisième a poursuivi: «Où est @GMB ce matin? Je ne l’avais jamais connu auparavant pour la Coupe du monde de football.

L’un d’eux a alors réfléchi: « Pourquoi ont-ils annulé #GMB pour montrer le football au lieu de coller le football sur ITV2? »

Pendant ce temps, les fans de The Chase ont récemment été laissés bouche bée lorsqu’une candidate a révélé son âge réel.

D’autres ont été stupéfaits lorsque le Chaser Shaun Wallace s’est trompé sur une question très facile.

Certains ont également été laissés abasourdis par un « total milf » sur la série.

Pour remplir le créneau d’une heure restant qui aurait été occupé par GMB, ITV a diffusé un épisode répété de l’émission de quiz de Bradley Walsh.[/caption] TVI

Les fans recevront une double dose de la série aujourd’hui car elle sera également diffusée dans son créneau de 17 heures[/caption] 3

Pendant ce temps, GMB ne reviendra pas avant la semaine prochaine[/caption]