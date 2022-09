Les téléspectateurs disent tous la même chose que le petit-fils de la reine, 14 ans, honore le monarque lors d’une veillée palpitante

Le plus jeune petit-fils de la reine a été félicité par les téléspectateurs ce soir alors qu’il montait la garde du cercueil de Sa Majesté.

Ceux qui ont regardé la veillée palpitante à Westminster Hall ce soir ont félicité James, le vicomte Severn, pour s’être courageusement tenu aux côtés de ses cousins ​​pendant la période de réflexion de 15 minutes.

James, le vicomte Severn, a baissé la tête en réflexion aujourd’hui alors qu’il rejoignait ses cousins ​​pour une veillée émouvante ce soir Crédit : Ciel

Les princes William et Harry photographiés lors des funérailles de leur mère en 1997 Crédit : Reuters

Le stoïque de 14 ans a baissé la tête alors que des personnes en deuil émues défilaient pour voir sa grand-mère allongée en état.

Les téléspectateurs ont dit que l’adolescent était “admirable” pour avoir veillé à un si jeune âge.

Cela vient comme…

Et beaucoup pensaient que le moment poignant faisait écho aux images des princes William et Harry lors des funérailles de la princesse Diana en 1997.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “Je ne peux pas m’empêcher de remarquer que le fils de 14 ans du prince Edward, James, a une ressemblance très étrange avec le prince William lors des funérailles de la princesse Diana.”

Un autre a déclaré: “Le plus jeune petit-fils de la reine, James, le vicomte Severn, me rappelle Harry lorsque Diana est décédée.”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Le jeune James Vicomte Severn ressemble tellement au prince William quand il avait le même âge et qu’il devait endurer tant de douleur publiquement, un jeune homme si courageux.”

Un quatrième a écrit: “Bénissez tous les petits-enfants royaux pour cette veillée.

“Surtout les enfants du Wessex : si jeunes et peu sous les projecteurs, j’espère que quelqu’un leur fera un câlin après.

“Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point James Vicomte Severn avec ses cheveux bouclés d’adolescent ressemblait à William lors des funérailles de Diana.”

James, qui est le fils du prince Edward et de Sophie Wessex, a rejoint ce soir sa sœur, Lady Louise Windsor, et ses six cousins.

Il n’a qu’un an de moins que William et deux ans de plus qu’Harry à la mort de leur mère.

Les princes William et Harry, alors âgés de 12 et 15 ans, se tenaient côte à côte alors qu’ils suivaient le cercueil de leur mère lors de ses funérailles.

Plus tôt cette semaine, William a refoulé ses larmes en racontant comment la procession royale de mercredi – qui l’a vu marcher avec Harry derrière le cercueil de leur grand-mère dans une sombre réflexion – a ramené des souvenirs douloureux de la journée.

Jane Wells, qui s’est entretenue avec le prince de Galles alors qu’elle déposait des fleurs pour la reine à Sandringham, a déclaré: “Il nous a dit que cela avait été particulièrement difficile et que suivre le cercueil lui avait rappelé les funérailles de sa mère, de Diana.

“Il a dit que ça avait été très difficile.”

L’image de James aujourd’hui fait écho à celles prises lors des funérailles de la princesse Diana Crédit : AP : Associated Press

Il a rejoint son frère le prince William, se tenait au-dessus à la tête du cercueil de la reine, et ses six cousins ​​pour la veillée émouvante

Les petits-enfants de la reine ont marché au pas vers leurs positions autour du cercueil avant une période de réflexion de 15 minutes