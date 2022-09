Les téléspectateurs disent tous la même chose alors que l’enfant de chœur “superstar” chante avec passion lors des funérailles de Queen

Les TÉLÉSPECTATEURS ont félicité un enfant de chœur «superstar» pour son chant passionné lors des funérailles de la reine.

Le garçon aux cheveux auburn a chanté des hymnes et des psaumes ainsi que l’hymne national avec le chœur de l’abbaye de Westminster.

Les téléspectateurs ont félicité le jeune garçon de chœur aux cheveux auburn pour sa performance lors des funérailles d’État de la reine Crédit : BBC

Le chœur de l’abbaye de Westminster a chanté l’hymne, I’ll not Want, qui a été interprété lors du mariage de la reine avec le prince Philip Crédit : Ciel

Le cercueil de Sa Majesté a été transporté dans l’abbaye alors que le chœur interprétait des lignes, connues sous le nom de The Sentences, d’Apocalypse 14:13.

Et l’enfant de chœur a attiré l’attention des téléspectateurs alors qu’il chantait de tout son cœur pendant le Psaume 42 : 1-7.

Sa voix a été louée alors que les membres de la famille royale sanglotaient.

La chorale est connue dans le monde entier et a choisi de chanter The Lord’s My Shepherd and I’ll Not Want – qui a été interprétée lors du mariage de la reine et du duc d’Édimbourg en 1947.

Un utilisateur des médias sociaux a déclaré que le jeune garçon « mettait vraiment tout son cœur et son âme dans sa performance » avant de lui attribuer une note de dix sur dix.

Un autre a décrit “l’enfant de choeur aux cheveux roux” comme une “superstar”, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté : “J’apprécie vraiment le petit enfant de choeur aux cheveux roux aux funérailles de la reine qui nous donne un visage chantant A+.”

Le cercueil doublé de plomb a traversé la capitale avec une note manuscrite du roi Charles et un bouquet de fleurs spécialement sélectionné sur le dessus.

Il disait: “En mémoire aimante et dévouée. Charles R”.

Des milliers de personnes en deuil ont afflué à Londres aujourd’hui pour apercevoir le cercueil de la reine lors de son dernier voyage – ils ont rempli tous les espaces publics deux heures avant le début des funérailles.

Ils sont sortis de la station de métro Green Park à proximité de Buckingham Palace et se sont entassés dans la longue marche vers le château de Windsor et le centre commercial.

Cela vient comme…

Le cercueil de la reine a ensuite été transporté par corbillard au château de Windsor.

Elle sera inhumée dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges et retrouvera son mari, le prince Philip.