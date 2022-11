Les téléspectateurs disent la même chose à propos de la “ gaffe ” de la Coupe du monde ITV alors que les fans ont du mal à regarder l’action

Les téléspectateurs d’ITV qui regardent la Coupe du monde sont furieux d’une erreur qui a laissé de nombreux fans du mal à regarder l’action.

Un mélange de kits lors du match Suisse contre Cameroun cet après-midi a empêché les daltoniens – environ trois millions de Britanniques – de ne pas faire la différence entre les deux équipes.

Les Britanniques daltoniens ont du mal à regarder la Suisse contre le Cameroun sur ITV Crédit : Reuters

Le daltonisme, ou déficience de la vision des couleurs, se présente sous différentes variations et signifie qu’une personne a du mal à identifier et à distinguer certaines couleurs.

Le match d’aujourd’hui a vu la Suisse porter un kit rouge – tandis que le Cameroun portait un kit vert.

La plupart des personnes ayant une déficience de la vision des couleurs ont du mal à distinguer les nuances de rouge, de jaune et de vert.

Ceci est connu sous le nom de déficience de la vision des couleurs “rouge-vert”.

Selon le NHS, elle touche 1 femme sur 200 dans le monde et 1 homme sur 12 dans le monde, ce qui équivaut à 2,7 millions de personnes en Grande-Bretagne, soit environ 4,5 % de la population.

Les fans daltoniens se sont rendus sur les réseaux sociaux aujourd’hui pour parler de leur frustration.

L’un d’eux s’est plaint: «Suisse v Cameroun est une puanteur absolue d’un point de vue daltonien.

« Ils sont en rouge et vert. Imaginez que vous regardiez sur un téléviseur noir et blanc. Une équipe doit être légère. Une équipe doit être sombre. Pas si dur.”

Un autre a déclaré: “Cameroun Vs Suisse en vert Vs rouge. Je suis daltonien donc pour moi ce sont des chaussettes jaunes Vs les autres chaussettes.”

Un troisième a fulminé: “Étant donné que je ne peux pas distinguer ces kits Cameroun / Suisse, je suppose qu’ils sont rouges et verts.

“Nous sommes en 2022 et les équipes sont toujours autorisées à porter des kits rouges et verts, c’est p ** s pauvres.”

La Fifa aurait pu résoudre le problème en demandant à l’une des équipes de porter ses maillots blancs.

Le déficit de la vision des couleurs est généralement transmis par les parents et est présent à la naissance, mais il peut se développer plus tard dans la vie.

La plupart des gens sont capables de s’adapter au problème de vision et c’est rarement le signe de quelque chose de grave.

Le daltonisme total, c’est-à-dire qu’une personne ne peut voir aucune couleur, est très rare.

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.