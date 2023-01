Les téléspectateurs déterrent l’ancien tweet de Netflix sur l’annulation d’émissions et appellent le site de streaming pour “aucun changement”

Un vieux tweet d’excuses du géant OTT Netflix a de nouveau commencé à faire sensation en ligne. La publication en ligne était la décision de la société de rassurer les abonnés qu’ils feront de leur mieux pour éviter d’annuler des émissions, évitant ainsi de laisser les téléspectateurs sur un cliffhanger. À l’époque, Netflix a fini par recevoir de sévères contrecoups pour avoir déçu sa base d’abonnés. Aujourd’hui, des années plus tard, les détectives d’Internet pensent qu’il n’y a pas eu de changement dans la politique du site de streaming.

En conséquence, récemment, beaucoup ont récupéré l’ancien tweet de Netflix et n’ont pas perdu de temps pour les appeler à nouveau. Jetez un œil au post déterré ici:

Nous n’aimons pas laisser une histoire inachevée. Nous avons beaucoup appris de Sense et nous allons essayer de ne pas le faire à l’avenir. — Netflix (@netflix) 14 juin 2017

Les nouvelles réponses sur le message incluent une section mettant en évidence les noms des émissions annulées par le site de streaming, tandis qu’une autre affirme qu’elles n’ont pas encore appris de leçon. Un utilisateur a demandé: “Alors pourquoi laissez-vous The OA inachevé?”

Alors pourquoi laissez-vous The OA inachevé🙄 ?— Golineh Atai (@GolinehAtai) 3 octobre 2019

Un autre s’est moqué de leur déclaration: “Nous n’aimons pas laisser une histoire inachevée, mais vous vous êtes débarrassé d’Inside Job qui avait un très gros cliffhanger.”

“Nous n’aimons pas laisser une histoire inachevée”, mais vous vous êtes débarrassé d’Inside Job qui avait un cliffhanger extrêmement gros. — Doodle Bug (@EdXLover1) 15 janvier 2023

Un Twitterati a mis en évidence une grande liste de déçus, “Santa Clarita Diet, I Am Not Okay With This, Inside Job, Dead End Paranormal Park, Warrior Nun, Glow, Raising Dion, The Midnight Gospel, Friends from College, Partner Track, The Midnight Club, Le Creux ; la liste des histoires que vous avez laissées inachevées pourrait s’allonger indéfiniment.

Régime Santa Clarita, Je ne suis pas d’accord avec ça, Travail intérieur, Parc paranormal sans issue, Nonne guerrière, Glow, Raising Dion, The Midnight Gospel, Friends from College, Partner Track, The Midnight Club, The Hollow; la liste des histoires que vous n’avez pas finies pourrait durer éternellement – Anime Nougat (@AnimeNougat) 16 janvier 2023

“Pourtant, vous continuez à annuler des séries comme Inside Job, Warrior Nun ou Midnight Gospel pour en dire”, a ajouté un autre. Beaucoup ont même qualifié Netflix de “menteur”.

Pourtant, vous continuez à annuler des séries comme Inside Job, Warrior Nun ou Midnight Gospel pour en dire quelques-uns. — TitoRigs@mastodon.social (@ElTitoRigs) 15 janvier 2023

Pendant ce temps, un utilisateur a conseillé aux abonnés de Netflix d’éviter de s’attacher aux émissions diffusées sur la plate-forme OTT : “Je suis toujours aigri à propos de l’agence de détective holistique de Dirk Gently. Je ne te le pardonnerai jamais pour celui-là. Tu m’as brisé le coeur. Ne vous attachez plus à aucune de vos émissions de peur d’être blessé comme ce jour-là.

Je suis toujours aigri à propos de l’agence de détective holistique de Dirk Gently. je ne te le pardonnerai jamais pour celui-là. m’a brisé le coeur, tu l’as fait. Ne vous attachez plus à aucune de vos émissions de peur d’être blessé comme ce jour-là – l’enveloppe pourrie d’Aaa (@Aaawhyme) 17 janvier 2023

Pourquoi Netflix devait-il rassurer son audience ?

En 2017, le géant du streaming a fini par annuler le drame de science-fiction Sense8, après que la deuxième saison se soit terminée avec un fort élément de surprise. Cela en a irrité beaucoup et le résultat s’est terminé par une violente réaction en ligne de Netflix. Telle était la critique, qu’ils ont fini par créer une finale de série de deux heures et demie pour le spectacle. À l’époque, la société avait tweeté : « ‘Nous n’aimons pas laisser une histoire inachevée. Nous avons beaucoup appris de Sense et nous allons essayer de ne pas faire cela à l’avenir. Outre Sense8, 1899, The Midnight Club et Warrior Nun figuraient parmi les nombreuses émissions préférées des fans qui ont été mises de côté.

