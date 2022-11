Les téléspectateurs des Traîtres en larmes alors que le candidat révèle un souhait émotionnel après un accident de voiture d’horreur

Les traîtres sont devenus encore plus vicieux ce soir alors que la candidate Nicky a partagé avec le groupe qu’elle voulait de l’argent pour une nouvelle main bionique.

Le superviseur des comptes de Croydon, âgé de 45 ans, a passé l’après-midi à discuter avec le groupe de la série trompeuse de la BBC, au cours de laquelle ils l’ont interrogée sur la vie à l’extérieur du château des Highlands écossais.

Essayant de déchiffrer si elle était une “traître” ou une “fidèle”, un groupe d’autres espoirs l’ont interrogée sur son enfant.

Nicky a déclaré qu’elle avait un fils de 26 ans, qu’elle avait eu à 18 ans, mais que la vie était dure pour eux après qu’un accident de voiture sur une autoroute a entraîné l’amputation de sa main droite.

“J’ai eu mon fils très jeune, puis l’accident est arrivé. C’est juste difficile de perdre la main à 22 ans et que vous avez un enfant de quatre ans, vous vous dites ‘bon, qu’est-ce qu’on fait maintenant ?’ », leur a-t-elle dit.

Cependant, elle a refusé de se laisser abattre, et elle a ajouté: “Tu sais quoi, je suis assise là et quand tu as quelqu’un qui te regarde en pensant qu’il dépend de toi, tu es comme, comme tout comme ce que je traverse, je viens de perdre ma main. Je suis juste comme ‘merde, je ne peux pas m’effondrer’.

“J’étais juste comme” eh bien, d’accord, je ne vais pas me compliquer la vie, alors je suis toujours avec maman et papa.

À ce moment-là, Nicky a dit non, admettant qu’elle préférait récupérer ses deux mains plutôt que de vivre seule sans une.

“Si je devais gagner des traîtres, cela réaliserait mon rêve d’avoir à nouveau deux mains actives”, a-t-elle déclaré. « C’est grand. C’est quelque chose de grand.

Cependant, malgré le rêve admirable, Nicky n’a pas pu convaincre le reste des concurrents, qui ne pensaient pas qu’elle était une Fidèle et ont été incités par les TRUE traîtres à croire qu’elle les trompait.

À la fin de la soirée, le groupe a pu bannir quelqu’un qu’il considérait comme un traître, et presque tous ont voté pour Nicky en pensant que son “attitude avait changé” après l’affectation des traîtres.

Comme elle a été bannie du jeu, elle a eu le dernier mot alors que Claudia Winkleman lui a donné la parole pour révéler sa vraie nature.

“Je voudrais juste dire, vous savez quoi, c’est une décision difficile à prendre et ça n’a pas été très agréable d’être assise ici”, a-t-elle dit à tout le monde. « Cependant, vous avez tout faux. Je suis un Fidèle.

Sur ce, elle est partie, laissant tout le groupe sous le choc et ne sachant pas à qui faire confiance.

Les trois traîtres ont pour tâche de ne pas être détectés tout au long de la série, “tuant” un fidèle chaque nuit dans le but de gagner de l’argent pour eux-mêmes.

Jusqu’à présent, tous les trois restent dans le jeu.

The Traiters continue demain à 21h sur BBC One.

