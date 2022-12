Les téléspectateurs des Traîtres disent tous la même chose alors que le candidat de 72 ans fond en larmes

Les fans de THE Traitors ont tous apporté leur soutien à une candidate après qu’elle se soit battue contre une journée difficile dans l’émission de télé-réalité.

Le dernier épisode du nouveau favori de BBC One a vu Andrea, 72 ans, fondre en larmes après qu’un autre joueur l’ait accusée d’être une traîtresse devant le reste du groupe.

Andrea a fait parler de l’épisode parmi les fans en ligne à la suite d’un certain nombre de moments notables.

Au cours de l’épisode, le groupe a fait face à une autre mission exténuante où ils ont dû travailler ensemble pour ajouter des fonds au pot de prix.

La mission consistait pour les joueurs à collecter un certain nombre de barils et à les faire rouler sur un vaste terrain jusqu’à une distillerie de l’autre côté de la colline tout en faisant face à un certain nombre d’obstacles en cours de route.

Le travail d’équipe était essentiel au cours de la mission qui a touché près de chez elle pour Andrea.

Andrea a déclaré : « Nous sommes, je pense, une excellente équipe, et c’est agréable de travailler en équipe. Particulièrement pour moi, je vis seul et revenir, c’est comme être à l’école dans vos équipes préférées avec vos amis.

Andrea a ensuite fait une confession déchirante qui a laissé les téléspectateurs à la maison lui apporter tout leur soutien.

Elle a déclaré: “Mon partenaire est décédé, nous avons passé 26 ans ensemble, c’était une femme merveilleuse. J’en suis ressorti en disant “Ouais, je suis un combattant”. L’une des révélations pour moi d’être ici est de dire que j’aime vraiment ces gens, c’est agréable de pouvoir ressentir cela à mon âge.

Plus tard dans l’épisode, Andrea a fondu en larmes après avoir été accusée d’être un traître par son compatriote Amos.

Elle s’est défendue en larmes en disant : « Ok, je fais de mon mieux, je fais absolument ce que je peux.

“C’est, euh, excusez-moi, je fais absolument ce que je peux.”

Les émotions d’Andrea ont pris le dessus alors qu’elle luttait pour faire passer ses mots.

Elle a poursuivi: “Je ne pouvais tout simplement pas être un traître, je suis désolée, je ne pouvais tout simplement pas.”

Les fans à la maison se sont rassemblés autour d’Andrea alors qu’ils la soutenaient en ligne.

L’un d’eux a dit: “Peuvent-ils s’il vous plaît laisser Andrea tranquille, je me suis vraiment énervé quand elle l’a fait aujourd’hui.”

Un autre a ajouté: “Andrea est un tel joyau dans Les traîtres.”

Un troisième a déclaré: “Protégez Andrea à tout prix.”

Comme un quatrième écrit: “Comment Amos ose-t-il contrarier Andrea …”

Après qu’Andrea ait parlé de la dévastation de la perte de son partenaire, les fans n’ont pas tardé à inonder Twitter de leurs messages de soutien.

L’un d’eux a écrit: “Tellement agréable de voir une représentation pour les personnes âgées homosexuelles, entendre Andrea parler de la perte de son partenaire m’a brisé le cœur, bénis-la.”

Comme un autre a plaisanté: “Andrea est une icône LGBT +, faites-le passer.”

Les traîtres continuent sur BBC One cette semaine jeudi et vendredi à 21 heures. Rattrapez maintenant BBC iPlayer.