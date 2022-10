Les téléspectateurs des NTA qualifient l’émission d’ITV de “solution” après la victoire de This Morning ENCORE

Les téléspectateurs des NATIONAL Television Awards ont qualifié l’émission d’ITV de “correction” après la victoire de l’émission de jour de la chaîne This Morning.

Cela fait suite à un énorme contrecoup visant les hôtes Phillip Schofield et Holly Willoughby après avoir sauté la file d’attente pour voir la reine allongée dans l’état.

Les présentateurs ont ignoré les huées alors qu’ils prononçaient un discours gagnant sur scène.

Bien qu’il s’agisse du résultat d’un vote public, les téléspectateurs théoriciens du complot se sont plaints que le duo n’aurait pas dû gagner.

L’un d’eux a dit: “@ITV Fix it for the #QueueJumpers to Win from #ThisMorning ???”

Un autre a ajouté: “Désolé, mais s’il y a jamais eu un correctif, c’est bien celui-là. Il n’y a aucun moyen qu’ils gagnent cette année.

Quelqu’un d’autre a dit: “Fix ..perdu tout respect pour ITV qui était digne de grincer des dents.”

Un fan a pleuré: «C’est un correctif que #ThisMorning n’aurait jamais gagné après tout cette année. #NTAAwards est une émission ITV après tout.

Un autre téléspectateur a ajouté: “Désolé, mais la victoire de #ThisMorning a un correctif écrit partout.”

Un porte-parole d’ITV a nié avec véhémence les affirmations selon lesquelles le vote public est une solution.





“Pour être absolument clair, le vote n’est pas fixé”, ont-ils déclaré.

«Tous nos programmes sont soumis à une stricte conformité et le vote des National Television Awards est géré et modifié de manière indépendante par un arbitre externe.

“Toute suggestion d’irrégularité est fausse et diffamatoire.”

Holly et Phil ont été forcés d’expliquer leurs actions de file d’attente sur This Morning, mais n’ont pas réussi à s’excuser.

Cela a déclenché une pétition pour les faire virer de l’émission.

Mais hier soir, les présentateurs ont célébré alors que This Morning décrochait son 12e gong pour la meilleure émission de jour.

Un Phil ému a déclaré aux téléspectateurs: «S’il vous plaît, ne pensez pas que nous tenons cela pour acquis. Cela signifie tellement pour nous chaque année, surtout cette année.

Il y a eu des rumeurs de tension dans les coulisses de This Morning après la file d’attente.

Holly est bien connue pour ses nuits blanches après les NTA, mais a été aperçue en train de quitter la fête des NTA tôt alors qu’elle esquivait les boissons avec Phil et le reste de l’équipe.