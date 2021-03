Les téléspectateurs d’Emmerdale sont horrifiés alors que Paul menace Lydia après que Mandy ait annulé le mariage

Les téléspectateurs d’EMMERDALE sont sous le choc après que Paul Ashdale ait menacé Lydia Dingle après que Mandy ait annulé leur mariage.

Mandy a proposé à Paul cette semaine après avoir organisé un voyage à vélo en famille à HOP pour son anniversaire.

Mais dans l’épisode de ce soir, Lydia a souligné certaines vérités à la maison sur la relation troublée de Mandy et Paul lorsque Mandy lui a demandé d’être sa demoiselle d’honneur au mariage.

Les commentaires de Lydia sont entrés dans la tête de Mandy, et elle a dit plus tard à Paul qu’ils devaient prendre les choses plus lentement.

Mais quand Paul a dit à Mandy qu’il était prêt à attendre aussi longtemps qu’il le faudrait, Mandy a changé d’avis et a annoncé avec enthousiasme que son vacillement était terminé – et qu’elle voulait épouser Paul dès que possible.

Paul était ravi mais plus tard, lorsqu’il est tombé sur Lydia, il a décidé de dire un mot.

Il lui a dit: « Merci d’être là aujourd’hui. »

Lydia a répondu nerveusement: «Écoutez, je devais dire quelque chose. C’est rien de personnel. Et peut-être que ce n’est pas à moi d’intervenir.

Paul a alors interrompu: « Mais vous l’avez fait quand même. »

Lydia avait l’air choquée et Paul a ajouté: «Oh, désolé, je t’ai bouleversé?»

Alors que Lydia essayait de passer devant Paul, il se déplaça pour se mettre en travers de son chemin et dit: «Eh bien, tu m’as bouleversé. Je pensais que vous étiez de notre côté.

Il a ajouté: «Vous l’avez bouleversée et tout le monde. Et je n’aurai pas ça, tu comprends?

Lydia haleta: «Désolé. Mais on dirait que vous me menacez.

Paul a ri: «Vous menace? Lydia qui pensez-vous que je suis? Relaxer. C’est bon. Après tout, nous savons tous les deux que vous ne ferez plus la même erreur. Droit? »

Les fans étaient dégoûtés par les menaces de Paul envers Lydia.

L’un d’eux a écrit: « #Emmerdale va Lydia voir le côté méchant de Paul, ce qui serait une grosse erreur car elle ne l’aurait pas laissé partir. »

Un autre a ajouté: « Oh, je ne peux pas supporter que Paul! Il doit y aller. »

Un troisième a sonné: « Paul est un grand tyran. »