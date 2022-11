Les téléspectateurs demandent que la star soit expulsée Je suis une célébrité alors que les tensions dans le camp augmentent

Les téléspectateurs de I’M A Celebrity veulent que Boy George soit expulsé du camp après une série de commentaires “sarcastiques”.

Le chanteur du Culture Club, 61 ans, s’est affronté avec Scarlette Douglas lors de l’épisode de ce soir – après avoir frotté ses camarades de camp dans le mauvais sens.

Les téléspectateurs ont commencé à s'irriter contre Boy George

Boy George n'a pas été impressionné par Scarlette ce soir

Il a exprimé sa frustration face à l’amitié qui se développait entre Scarlette et Matt Hancock, peu de temps après qu’elle l’ait interrogé sur sa condamnation pénale et le temps qu’il avait passé en prison.

Les fans de la série ont l’impression qu’il est temps qu’il parte, une personne écrivant : “Quand pouvons-nous voter pour que le garçon George quitte #ImACelebrity #ImaCeleb.”

“#ImACelebrity Je ne supporte pas Boy George. Il doit quitter le camp dès que possible », a tweeté un autre.

Un troisième a ajouté: « Le garçon George doit être le premier à devenir une diva ennuyeuse. #ImACélébrité. »

Pendant l’émission I’m A Celebrity Boy de ce soir, George interrogeait Matt Hancock, 44 ans, sur le coût des armes, lorsque Scarlette est intervenue pour le sauver.

Un Boy George peu convaincu, qui a déjà exprimé ses frustrations envers sa camarade de camp Charlene White alors qu’il se trouvait dans la jungle australienne, a répondu: “Elle essaie de vous sauver, très intéressant.”

Tout en expliquant plus en détail ses pensées dans le Bush Telegraph, le chanteur a ajouté : « J’ai remarqué que parfois, lorsque je lance un débat avec Matt, Scarlette entre et me fait un peu taire ou essaie de changer de sujet.

« Je ne sais pas si Scarlette a des aspirations politiques. Mais désolé, je ne vais pas m’arrêter de parler. Je dirai ce que je veux.

Boy George était devenu frustré par la star de The Place In The Sun plus tôt dans la journée lorsqu’elle lui avait posé des questions sur “les menottes et un radiateur”.





En 2008, Boy George, de son vrai nom George Alan O’Dowd, a été reconnu coupable d’agression et de séquestration.

Furieux, il a déclaré: “Scarlette a parlé de manière flagrante de mon procès.

“Je pensais que ce qu’elle avait fait était inapproprié, en fait. Je pensais qu’elle n’aurait pas dû dire ce qu’elle m’a dit.

“Et je pense que je l’ai très bien géré car c’est un gros point sensible pour moi quand les gens disent des choses comme ça.”