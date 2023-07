Les téléspectateurs d’Ellie Simmonds à la découverte de ma famille secrète fondent en larmes lorsqu’elle rencontre sa mère biologique pour la première fois

Les téléspectateurs d’ITV ont fondu en larmes ce soir en regardant l’histoire d’adoption déchirante de la paralympienne Ellie Simmonds.

La star de Strictly, qui a été mise en adoption à seulement deux semaines après avoir reçu un diagnostic de nanisme, a exploré son passé dans le documentaire Finding My Secret Family.

TVI

Ellie a rencontré sa mère biologique pour la première fois[/caption]

Cela a abouti à sa rencontre avec sa mère biologique pour la première fois dans des scènes très émouvantes.

La réunion a eu lieu après qu’Ellie, 28 ans, ait lu une vieille lettre manuscrite de sa mère dans laquelle elle souhaitait avoir avorté ou qu’Ellie soit décédée.

Avec une assistante sociale agissant comme intermédiaire, Ellie a écrit à sa mère pour lui expliquer qu’elle n’était pas en colère contre elle et qu’elle voulait apprendre à la connaître.

Elle a sangloté en lisant la réponse de sa mère dans laquelle elle a dit qu’elle avait souffert de « culpabilité et de haine de soi ».

Sa mère a également déclaré qu’elle avait subi une rupture traumatisante avec le père biologique d’Ellie, ce qui avait gravement affecté sa santé mentale.

Après la réunion, Ellie a déclaré : « C’était incroyable. Nous avons parlé de tout au cours des cinq dernières heures. Nous avons le même sens de l’humour que nous avons tellement ri.

« J’avais l’impression que son visage me ressemblait. Ce qui m’a touché, c’est qu’elle pense à moi tous les jours et qu’elle me voit toujours comme une fille.

Nerveuse Ellie a raconté comment elle avait choisi de ne pas montrer sa mère à l’écran en raison de craintes quant à la façon dont elle serait perçue.

Les téléspectateurs ont été laissés en morceaux, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Programme télévisé absolument déchirant. Entendre que sa mère voulait un avortement d’Ellie est juste un crève-cœur. Je ressens tellement pour elle. J’ai perdu mon bébé à 17 semaines à cause du syndrome de Turners et peu importe ce que je l’aurais eu.

Un autre a déclaré: «Ellie Simmonds est un trésor national et a un si beau cœur. Je suis déjà fascinée par son histoire d’être rejetée en tant que bébé et de retrouver sa famille biologique.

Ellie, 28 ans, quintuple médaillée d’or paralympique, a toujours su qu’elle avait été adoptée.

Mais comme sa natation a décollé, la famille a choisi de garder cela privé, jusqu’à maintenant.

Dans le documentaire émouvant, elle a recherché sa famille biologique et a révélé le chagrin d’apprendre que sa mère l’avait abandonnée deux jours après avoir reçu un diagnostic d’achondroplasie ou de nanisme.

Mais elle a récemment déclaré au Sun qu’elle était reconnaissante pour sa « vie incroyable » et qu’elle n’avait jamais ressenti de colère.

Elle a déclaré : « Je ne serais pas qui je suis aujourd’hui si ma mère biologique n’avait pas pris cette décision.

« Je pourrais être quelqu’un de si différent et ne pas avoir eu une vie aussi positive, côtoyer des personnes ayant différents handicaps et aller aux Jeux paralympiques et avoir toutes les opportunités que mes parents m’ont données. »

Après avoir été placée pour la première fois en famille d’accueil, Ellie a été adoptée à trois mois par Val et Steve Simmonds, des West Midlands, et était la plus jeune de leurs cinq enfants adoptés, certains handicapés.

La maison familiale avait une piscine extérieure, qu’Ellie énergique adorait, et elle a dit: «J’ai eu une belle enfance. Nous sommes une famille très proche.

Ses parents étaient ouverts sur sa famille biologique, montrant des photos de sa mère, de son père et de sa sœur aînée, et elle fantasmait sur ce qu’ils étaient, « un peu comme Tracy Beaker ».

À 11 ans, Ellie a déménagé avec sa mère à Swansea pour s’entraîner avec l’équipe GB. Deux ans plus tard, elle est devenue la plus jeune athlète britannique aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, remportant deux médailles d’or.

Mais une carrière bien remplie signifiait qu’elle n’avait jamais chassé pour sa famille biologique.

Ellie a déclaré: « Quand j’étais plus jeune, je pensais beaucoup à ma mère biologique.

« Mais de 2006, lorsque j’ai participé à mes premiers championnats du monde, jusqu’à ma retraite, je n’ai jamais voulu me plonger là-dedans parce que j’avais besoin d’être concentré.

« Quand j’ai pris ma retraite, j’ai perdu mon identité et je me disais : ‘Que dois-je faire maintenant ? Qui suis-je en tant que personne ?’ J’ai réalisé que j’avais maintenant le temps de découvrir qui j’étais.

Ellie était la première de sa famille biologique à être née avec le nanisme.

Dans l’émission, elle lit les notes d’une assistante sociale disant que sa mère biologique, qui s’est séparée du père pendant la grossesse, n’a pas pu se «lier» avec elle après le diagnostic et aurait même souhaité qu’elle soit décédée.

Ellie a déclaré: «J’étais triste de lire ces choses mais maintenant, après l’avoir rencontrée, je sais dans quelle situation elle se trouvait. Elle se débattait mentalement et n’avait pas beaucoup de soutien. Elle regrette d’avoir dit ces choses.

Ellie a lu un dépliant choquant qui suggère que les enfants nés avec la maladie génétique sont « musclés et acrobatiques » parce qu’ils avaient « traditionnellement été impliqués dans le cirque », et ajoute que certaines personnes assimilent les personnes atteintes de nanisme à « le mal et la stupidité ».

Elle a déclaré: «C’était il y a 27 ans, pas 100. Cette langue est toujours utilisée. C’est ce que nous devons changer.

« Même personnalité »

Aidée par un travailleur de soutien, Ellie a retrouvé sa mère biologique l’année dernière et elles ont commencé à s’écrire.

Mais elle a dit : « Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de moments où j’ai été émotif et j’ai beaucoup pleuré.

Ellie était d’abord réticente à se rencontrer, mais relever le défi de Strictly l’année dernière lui a donné de la force.

Elle a déclaré: « J’étais strictement en dehors de ma zone de confort et je pensais que si je pouvais me pousser dans ma vie publique, je pourrais peut-être prendre plus de risques émotionnels. »

Elle est si bavarde mais, après avoir accepté de rencontrer sa mère dans un hôtel, elle a craint de se retrouver muette.

« J’étais tellement nerveuse », a-t-elle déclaré. « Je pensais savoir ce qu’étaient les nerfs, mais c’était totalement différent. »

Ellie n’avait pas à s’inquiéter.

Elle a ajouté: « Dès qu’elle a franchi la porte, nous nous sommes embrassés. Il y avait des larmes, il y avait beaucoup d’émotion. Nous avons fini par passer cinq heures à discuter et à rire, et j’ai obtenu des réponses aux questions que j’ai eues tout au long de ma vie.

« Je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder. Elle a des yeux comme les miens, et mes expressions faciales. Sa personnalité était comme la mienne. Elle rit beaucoup. »

La mère biologique d’Ellie, dont elle protège l’identité, a suivi la carrière de la nageuse depuis qu’elle a rassemblé des indices et découvert qui elle était lors des Jeux paralympiques de Pékin en 2008.

Mais Ellie a déclaré: «Elle était si respectueuse. Elle voulait me laisser vivre ma vie, et attendre que j’entre en contact quand je serais prêt. Elle est fière de moi. Elle dit à quel point elle est reconnaissante envers mes parents, qui m’ont élevé pour être qui je suis et m’ont donné les opportunités que j’ai eues.

Ellie n’a pas encore rencontré son père ou sa sœur biologique parce qu’elle veut d’abord se lier avec sa mère. Elle dit: « J’essaie d’y aller aussi lentement. »

‘Allez-y doucement’

En faisant le spectacle, Ellie a rencontré d’autres enfants handicapés adoptés et a entendu d’un travailleur social que 2 000 attendaient de trouver des familles.

Les enfants handicapés mettent généralement plus de temps à être placés, avec seulement une famille potentielle sur 150 ouverte à l’idée.

Ellie a déclaré : « C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais faire le documentaire. Je pensais que faire ce voyage sensibiliserait, non seulement à l’adoption, mais au handicap.

Elle a ajouté: «J’ai gardé mon adoption silencieuse, en dehors de mes amis et de ma famille. Ce n’est pas un documentaire encourageant les gens à trouver des parents biologiques.

« J’ai eu un soutien formidable de la part de mes parents adoptifs, de mes frères et sœurs et de mon petit ami Matt. Je dirais aux autres qui veulent faire ce voyage, réfléchissez vraiment, car c’est émotionnellement difficile.