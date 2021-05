Les téléspectateurs d’EastEnders sont convaincus qu’ils ont résolu la torsion de paternité de Mick et Linda Carter après une bombe de bébé

Les téléspectateurs d’EASTENDERS sont convaincus d’avoir résolu le problème de paternité de Mick et Linda Carter.

Cela vient après que la propriétaire du pub a laissé tomber une énorme bombe de bébé sur le feuilleton de la BBC.

📺 Poursuivre notre becquet de savons blog en direct pour plus de nouvelles et de potins…

4 Linda Carter a révélé qu’elle était enceinte de cinq mois Crédit: BBC

Non seulement Linda, jouée par Kellie Bright, est enceinte – le bébé papa n’est pas son mari Mick (Danny Dyer), mais Max Branning.

Mais certains fans estiment qu’ils ont déjà déterminé comment le scénario se déroulera en faveur de Mick.

Les téléspectateurs ont vu la joie de Mick d’apprendre que Linda était à la hauteur, rapidement transformée en dévastation lorsqu’elle a révélé qu’elle avait cinq mois.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: « Attendez, attendez, attendez, le bébé pourrait encore être à Mick parce que Max et Linda n’ont pas dormi ensemble avant le 18 décembre, ce qui signifie que ce n’est pas encore officiellement cinq mois, SO, si Milinda dormi ensemble entre le nouvel an et le 4 janvier, ça pourrait encore être Mick’s #EastEnders ».

4 Mick a été dévasté par la nouvelle que le bébé n’est pas le sien Crédit: BBC

4 Linda a eu une brève aventure avec Max Branning l’année dernière Crédit: BBC / Jack Barnes

Une seconde a déclaré: « Cela n’a aucun sens pour le bébé d’être Max étant donné qu’il n’est plus dedans et ne reviendra pas de sitôt, parie qu’ils trouvent un moyen d’en faire les #EastEnders de Mick ».

« Je suis désolé mais Linda attend le bébé de Max dans #EastEnders s’il vous plaît laissez-le devenir Mick à la fin », a ajouté un troisième.

Les téléspectateurs étaient bouche bée hier soir, car plus tôt dans l’épisode, Linda avait provoqué le chaos en annulant le rendez-vous chez le médecin de sa fille Nancy pour sa stérilisation.

Elle s’est rendue à l’hôpital pour essayer de convaincre le consultant de ne pas opérer, mais tout en criant, elle s’est sentie faible.

Un scan a montré plus tard qu’elle était enceinte de cinq mois.

4 Linda a dit que la grossesse pourrait être sa chance de prouver qu’elle est une « bonne maman »

De retour à la maison, Linda s’est heurtée à sa fille Nancy qui est sortie en trombe – et Linda a commencé à gémir à Mick.

«J’ai seulement essayé d’être une bonne maman, mais regarde où ça m’a mené», a-t-elle dit avant de laisser un indice sur ce qu’il y avait d’autre en magasin.

Elle a dit: « Peut-être que la prochaine fois, je ferai les choses correctement, hein? »

Mick a répondu: «Que veux-tu dire la prochaine fois? Quel bébé? C’est incroyable.

«C’est ce dont nous avons besoin, c’est comme un nouveau départ pour nous. Un autre petit Carter de la firme, Ollie aura un petit pote… »

Mais alors qu’il éclatait d’excitation, Linda a annoncé la mauvaise nouvelle – que ce n’est pas son bébé – c’est celui de Max Branning.

«J’ai eu un scanner dans cet hôpital», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Je suis enceinte de cinq mois, Mick. Ce n’est pas à toi. »

EastEnders continue jeudi à 19h30 sur BBC One.