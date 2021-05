Les téléspectateurs d’EastEnders s’évanouissent alors que le frère de Sharon, Zack, se déshabille pour prendre une douche et montre des abdos d’acier

Les téléspectateurs d’EASTENDERS se sont évanouis la nuit dernière lorsque Zack Hudson s’est déshabillé pour prendre une douche pour impressionner Nancy Carter.

Le nouveau venu – qui est joué par l’acteur James Farrar dans le feuilleton de la BBC – s’est promené dans l’appartement de Sharon dans juste une serviette dans l’espoir d’impressionner Nancy.

BBC

Zack a laissé les téléspectateurs stupéfaits par son vagabondage après la douche[/caption]

Mais cela a surtout impressionné les téléspectateurs en disant: « Est-ce que Zack peut avoir plus de scènes seins nus s’il vous plaît. »

Une seconde dit: « Et bonjour à toi aussi Zack. »

Un autre a ajouté: «DAMN! BONJOUR ZACK HUDSON!. »

Sharon a croisé Zack le mois dernier lors des funérailles de son père Gavin Sullivan – où il s’est révélé être le frère perdu de Sharon.

BBC

Le chômeur s’est promené dans une serviette pour impressionner Nancy[/caption]

BBC

Nancy était plus confuse qu’impressionnée[/caption]

BBC

Zack se faufile dans le Vic pour obtenir la brosse à dents de Nancy[/caption]

Zack a ensuite basculé à Walford, déterminé à construire une relation avec Sharon.

Mais la semaine prochaine, Sharon est énervée lorsque le dames Zack ne peut s’empêcher de causer des problèmes sur la place.

Sharon trouvera Nancy endormie au gymnase et insistera pour la ramener chez elle, où Nancy s’ouvrira à Zack à propos de sa dispute avec Linda.

BBC

Zack dit aux Carters que Nancy veut déménager[/caption]

Zack propose d’emmener Nancy prendre un verre chez Ruby’s et, quand il lui demande comment il peut l’aider, elle plaisante en disant qu’elle a besoin d’une brosse à dents.

Zack élabore un plan et se précipite vers The Vic mais sa recherche de la brosse à dents de Nancy tourne mal.

Lorsque Zack rencontre Linda, elle le confronte et il finit par lâcher la bombe que Nancy veut déménager.

Quand Sharon a vent du comportement de Zack, elle est furieuse.

BBC

Sharon est furieuse quand elle entend parler du comportement de Zack[/caption]

Nancy quittera-t-elle les Carters pour rejoindre Zack – ou Sharon mettra-t-elle une clé dans les travaux?

James Farrar – qui joue Zack – a récemment fait allusion à une romance entre Zack et Nancy.

Taquinant ce qui attend Zack et Nandy, James a déclaré au Sun Online et à d’autres médias: «Il y a une certaine blonde qui revient avec laquelle j’ai le sentiment qu’il pourrait y avoir des frictions et étant donné que beaucoup de mes scènes sont avec les Carters, vous ‘ Je serai probablement capable de deviner de qui il s’agit. »









Discutant avec qui d’autre Zack se croiserait dans les semaines à venir, James a ajouté: «Il y a des trucs avec Ruby, cependant, et Jean.

« Il y a aussi des trucs avec Bobby, qui est un jeune acteur si formidable. »

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Nancy a récemment choqué Linda et Mick avec la révélation qu’elle choisit d’être stérilisée pour éviter d’avoir des enfants.

Nancy abordera-t-elle le sujet avec Zack et comment va-t-il réagir?