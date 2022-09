Les téléspectateurs d’EastEnders fondent en larmes alors que le personnage bien-aimé quitte le feuilleton dans des scènes émotionnelles

Les fans d’EASTENDERS en larmes alors que le personnage préféré des fans quitte Albert Square.

Frankie Lewis (jouée par Rose Ayling-Ellis) a dit au revoir aux habitants de Walford dans l’épisode de ce soir alors qu’elle partait s’installer en Écosse.

Frankie a quitté Albert Square dans l’émission de ce soir[/caption]

Les fans étaient émus en regardant ses adieux[/caption]

Mick a rendu hommage à sa copine[/caption]

L’assistante d’enseignement a pris un nouveau travail avec l’étudiante sourde Esmée, l’obligeant à déménager dans le Nord.

Papa Mick Carter (Danny Dyer) a jeté sa fille aînée en laissant des boissons au pub Queen Vic.

Dans un discours émouvant, Mick a déclaré: «Ma fille Frankie va tout casser en enseignant en Écosse parce qu’elle m’a appris quelques choses au cours des deux dernières années.

“J’avoue que j’ai trouvé ça difficile quand elle est arrivée pour la première fois à Albert Square. Mais elle m’a aidé à ouvrir mon cœur et mon esprit et elle m’a aidé à traverser la période la plus difficile de ma vie.

“Si j’avais su que j’avais un bébé il y a toutes ces années, une belle âme, j’aurais combattu n’importe qui pour les avoir dans mes bras. Alors Frankie… je t’aime.

Les téléspectateurs ont été écarquillés alors que Frankie a fait ses adieux.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Je ne veux pas que Frankie parte!”

Un autre a écrit : Micks speech and sign language to frankie » suivi d’une série d’emojis qui pleurent.

Un troisième a écrit: “Pas moi qui pleure à la dernière scène de Frankie.”

Frankie est apparue pour la première fois sur le feuilleton de la BBC en 2020 à la recherche de son père.

Elle faisait partie d’une histoire poignante sur la maltraitance des enfants lorsqu’elle a découvert que Mick n’avait que 12 ans lorsqu’elle est née.

Frankie l’a soutenu tout au long de son procès lorsque sa mère a été reconnue coupable de maltraitance d’enfants.

Plus récemment, Frankie a été harcelée sexuellement lors d’une soirée et a décidé de le signaler à la police.

Mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose en raison d’un manque d’identité et de description de personnage.

Dans l’épisode de ce soir, Frankie a admis qu’elle hésitait toujours à prendre le tube seule.

Mais Mick lui a dit de ne jamais perdre son esprit libre et gentil qu’elle avait avant son arrivée.

Une Frankie forte et confiante est partie seule pour le métro après avoir dit au revoir à Mick, Linda et Shirley à la station.





Toujours dans l’épisode, Mick a découvert que sa petite amie Janine (Charlie Brooks) était enceinte de son bébé et se rendait à la clinique d’avortement.

Mick a couru pour la retrouver avant qu’elle ne prenne sa décision et lui a dit qu’ils formaient une bonne équipe, mais c’est finalement sa décision si elle veut garder leur bébé.

Plus tard, Mick en vient à l’idée de ne plus avoir d’enfants – mais Janine revient heureuse et prête à fonder une famille avec Mick et à élever leur bébé ensemble.

Mick sera-t-il honnête avec Janine ?

EastEnders est diffusé les lundis, mardis, mercredis et jeudis sur BBC One à 19h30.

Frankie a dit au revoir en quittant Walford[/caption]

Janine décide de garder son bébé[/caption]