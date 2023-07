Les téléspectateurs de World on Fire fondent en larmes alors que la série de la BBC revient sur les écrans après quatre ans

WORLD on Fire est de retour sur la BBC après quatre ans, et les téléspectateurs n’étaient pas préparés à ce que cela leur laisserait.

La série BBC One a été diffusée pour la première fois en 2019, et après une pause très tardive, elle a atterri sur les écrans des fans hier pour la saison deux.

World on Fire est revenu à la BBC après une interruption de quatre ans

Le triangle amoureux entre Harry et sa femme Kasia et la mère de son enfant Lois continue

Diffusé chaque semaine le dimanche ou disponible en streaming complet sur iPlayer, les fanatiques ont rapidement été transportés dans la Grande-Bretagne des années 1940 avec cette saison prévue pour couvrir le Manchester Blitz, le triangle amoureux de Harry après son retour de Dunkerque et le début de la campagne nord-africaine.

World on Fire Spoilers suivent.

Dans une situation imprévue et embarrassante, Kasia a rencontré Lois pour la première fois dans le premier épisode, ainsi que la petite Vera de Harry et Lois.

Déchiré par le plaisir de revoir sa fille chérie et de vouloir réconforter sa femme Kasia, Harry s’est vu refuser l’opportunité de tenir son bébé dans ses bras.

Plus tard dans l’épisode, Kasia révèle qu’elle est une « combattante » et veut retourner à Varsovie pour aider son peuple.

La scène émotionnelle a vu le couple échanger amour et affection mais aussi distance alors que Kasia combat son conflit interne pour rentrer chez elle.

Harry a déclaré: « Au moment où je vous ai laissé à Varsovie, je voulais que vous soyez en sécurité, et vous êtes en sécurité maintenant. Vous n’avez plus besoin de vous battre.

« Vous pouvez commencer à redevenir vous-même. »

Kasia a riposté : « Je suis un soldat, pas une sœur ou une femme. »

Il lui répondit : « Non, tu es ma femme. »

Les larmes aux yeux, elle a répondu: « Non, je suis juste une femme avec qui tu t’es retrouvée piégée car ton timing n’était pas le bon. »

Les membres du public demandent plus aux amants déchirés par la guerre en déclarant que leur histoire d’amour est l’une des meilleures de la BBC.

Un spectateur a partagé des photos d’une scène entre Kasia et Harry dans la saison deux qui était trop pour eux et a déclaré: « Je ne vais pas bien après avoir regardé ce #worldonfire. »

Un deuxième a sonné: « Cette scène m’a tué #WorldOnFire. »

Un autre a dit: « OMG MÊME! J’ai besoin qu’ils se retrouvent ensemble et heureux dans la saison 3 parce que ce n’était pas bien ! »

« Je suis toujours en train de traiter ce qui vient de se passer, comme si je n’allais pas bien émotionnellement », a ajouté un spectateur désemparé.

Un spectateur ému a déclaré: « Faire en sorte que tous les expéditeurs de Harry et Kasia aient une panne avec cette scène, j’ai besoin qu’ils se remettent ensemble #worldonfire. »

Un binger de la série a ajouté: « Je viens de terminer la saison 2, et j’ai besoin de plus…..Aussi, Harry et Kasia #WorldOnFire. »

Un spectateur a commenté: « Je ne suis pas prêt à en parler, mais cela m’a brisé le cœur. »

World On Fire continue dimanche sur BBC One et peut être diffusé en intégralité sur BBC iPlayer.

