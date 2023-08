Les téléspectateurs de la BBC ont fustigé le nouveau thriller policier Wolf pour sa montre « douloureuse » et « déroutante », les forçant à « s’éteindre ».

Le nouveau thriller n’a pas réussi à effrayer les fans après la diffusion du premier épisode lundi soir, laissant les fans déçus.

Bbc

Wolf a divisé les fans après avoir diffusé son premier épisode lundi[/caption] Bbc

DI Jack Caffery est obsédé par son voisin[/caption] Bbc

La famille Anchor-Ferrers est victime des jeux cruels et tordus d’un psychopathe[/caption]

Basé sur les romans Jack Caffer de Mo Hayder, la scène d’ouverture présente DI Jack Caffery (joué par Ukweli Roach) qui est obsédé par son voisin.

Son obsession vient du fait qu’il croit qu’il est responsable du meurtre de son frère de 10 ans dans les années 1990.

Pendant ce temps, un autre complot se déroule alors que la riche famille Anchor-Ferrers est victime des jeux cruels et tordus d’un psychopathe.

Mais les téléspectateurs se sont sentis confus par le scénario.

Prenant à X (récemment changé de Twitter), un téléspectateur a déclaré: « J’ai essayé de regarder #Wolf mais je ne peux pas y entrer, le premier épisode est lent et je suis confus avec ce qui se passe. »

Un autre a écrit : « Non, c’est juste trop bizarre. Je suis dehors. »

Un troisième a écrit: « Cela ressemble à une adaptation douloureuse de livres que je ne souhaite plus lire. »

Le casting de Wolf est dirigé par la star de The Midwich Cuckoos Ukweli Roach, tandis que Sacha Dhawan de Doctor Who et la star de Game of Thrones Iwan Rheon assument également des rôles majeurs.

Le reste de la distribution principale est composé de Sian Reese-Williams (Line of Duty), Juliet Stevenson (Secret Invasion), Owen Teale (The Rig) et Annes Elwy (The Light in the Hall).

Les livres ont été adaptés par l’écrivain de Suspicion Megan Gallagher, tandis que la série a été produite par Hartswood Films.

Le synopsis officiel de la série disait : « DI Jack Caffery est un jeune détective en proie à des cauchemars.

« Obsédé par le voisin qui, selon lui, a assassiné son frère de 10 ans dans les années 90, Jack se retrouve à essayer de réparer les torts des autres – mais à quel prix ?

« Dans une maison isolée du Monmouthshire, la riche famille Anchor-Ferrers se retrouve victime des jeux cruels d’un psychopathe, piégée et terrorisée.

« Lorsque les deux récits se heurtent, c’est une course contre la montre passionnante, mordante et profondément dérangeante. »

Wolf est diffusé les lundis et mardis sur BBC One à 21h ou regardez tous les épisodes sur BBC iPlayer maintenant.