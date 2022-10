Les téléspectateurs de Watcher disent tous la même chose à propos de la nouvelle série effrayante de Netflix

La série NETFLIX The Watcher suit une famille tourmentée par un mystérieux harceleur – mais les téléspectateurs ont eu du mal à suivre.

Basé sur une histoire vraie, Derek et Maria Broaddus ont reçu une série de lettres effrayantes, à partir de 2014, d’une personne anonyme connue uniquement sous le nom de “The Watcher”.

Les occupants d’une maison du New Jersey ont été soumis à une lettre effrayante de The Watcher[/caption]

La maison des Broaddus dans le New Jersey a été soumise à une campagne de terreur, la nouvelle série faisant suite aux rencontres terrifiantes.

Après une série de lettres d’une personne menaçant sa famille et prétendant surveiller leurs enfants, le couple a naturellement tenté de vendre la maison.

Sans surprise, la maison n’a pas été vendue lors de sa mise en vente en 2014 et à nouveau en 2016.

Les acheteurs intéressés ont reculé à plusieurs reprises lorsque la famille leur a montré les lettres et leur a dit ce qui s’était passé.

La série en sept épisodes est tombée sur Netflix jeudi – et les téléspectateurs en disent déjà tous la même chose.

S’adressant à Twitter, l’un d’entre eux a écrit : “Je viens de binger The Watcher et je n’ai toujours aucune idée de qui est” The Watcher “…”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: “J’étais assis à regarder The Watcher et je n’ai jamais été aussi confus par une série télévisée.”

Alors qu’un troisième a ajouté: “Sur le cinquième épisode et je n’ai toujours aucune idée de ce qui se passe à ce stade.”





L’observateur n’a jamais été attrapé ou identifié, malgré les efforts de la police et l’attention des médias.

Un test ADN sur certaines des enveloppes contenant les lettres effrayantes a montré que celui qui les avait envoyées était une femme.

The Watcher est disponible en streaming sur Netflix.

Maria et Derek Broaddus ont acheté la maison au 657 Boulevard – mais ont ensuite commencé à recevoir des lettres inquiétantes[/caption]