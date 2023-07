Les téléspectateurs de Van Der Valk se heurtent à un problème majeur avec le drame policier d’ITV – furieux ‘pourquoi est-ce que je regarde toujours ?!

Les TÉLÉSPECTATEURS de Van Der Valk ont ​​été laissés pour compte dans l’émission après avoir critiqué la qualité du jeu d’acteur et du scénario du programme dans une série de tweets cinglants.

Le drame du dimanche soir est revenu sur les écrans d’ITV pour une autre sortie, mais il semble que de nombreux téléspectateurs auraient souhaité ne pas s’en soucier.

TVI

Van Der Valk d’ITV a été critiqué par les fans[/caption] TVI

Les fans se sont plaints de la mauvaise qualité d’acteur et d’écriture en ligne[/caption]

Situé à Amsterdam, le spectacle met en vedette Marc Warren et Maimie McCoy et est un remake libre du populaire spectacle des années 70 du même nom.

La nouvelle incarnation a fait ses débuts en 2020 et a commencé sa troisième et dernière série le mois dernier.

Cependant, les fans ont été mécontents lorsqu’ils ont déchiré le programme en ligne.

Ils ont appelé le spectacle pour ne pas être fidèle à la vie et se sont sentis en colère contre la « mauvaise qualité » du scénario.

Un téléspectateur a écrit : « Je ne sais vraiment pas pourquoi je m’embête avec cette émission. C’est de la merde sanglante.

Un autre a tenté d’adoucir le coup en disant: « Bon dimanche soir, mais une partie du jeu d’acteur et du scénario est épouvantable. Marc Warren est excellent dans le rôle de #VanDerValk.

Un troisième a fait rage: «Les histoires idiotes et les détectives et les médecins légistes ne se comportent pas comme ça dans vrai vie. Cela n’a plus rien à voir non plus avec Amsterdam. Le paysage urbain d’Amsterdam est charmant.

Comme un quatrième a commenté: « Certains des acteurs de #VanDerValk sont choquants. »

Tandis qu’un cinquième a ajouté : « Je me suis promis de ne plus tweeter quoi que ce soit de négatif mais mon Dieu, je suis testé ce soir. »

Le casting a récemment admis avoir été critiqué lors du tournage de la dernière série.

Maimie McCoy, 44 ans, qui joue la fougueuse détective Lucienne dans le redémarré crime La série parlait de la perturbation avec les habitants d’un village tranquille des Pays-Bas.

L’actrice a déclaré à The Sun’s TV Mag : « Nous avons filmé dans ce magnifique petit village avec une seule route de passage – et les villageois détestaient que nous soyons là ! »

«Ils seraient coincés dans la circulation en essayant de traverser et de klaxonner, alors vous essaieriez de faire une scène et il y aurait ces klaxons constants qui hurlaient et criaient.

«Ce serait comme: ‘Allez-vous-en! Sortez de chez nous.

« L’une des caravanes dans lesquelles nous logions, qui appartenait à un agent de localisation, a été vandalisée.

« Une femme était vraiment ennuyée que nous soyons là, alors ils ont brisé la vitre arrière pendant la nuit. Parfois, les gens sont très enthousiastes à l’idée de film équipages, mais c’était le contraire là-bas.