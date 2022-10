Les téléspectateurs de Unsolved Mysteries disent tous la même chose à propos de Tammy Williams après que son petit ami a été piraté à mort

Les fans de UNSOLVED Mysteries disent tous la même chose à propos de Tammy Williams après que son petit ami a été retrouvé piraté à mort.

La série effrayante est revenue sur Netflix la semaine dernière, avec les trois premiers épisodes effrayants de sa troisième saison.

Les fans de Unsolved Mysteries disent tous la même chose à propos de Tammy Williams[/caption]

Son petit ami David Carter a été retrouvé piraté à mort six mois après avoir commencé à sortir ensemble[/caption]

L’émission se concentre sur des affaires criminelles froides et des phénomènes paranormaux et fait toujours parler les fans.

Cette fois, les caméras se sont penchées sur l’histoire de Tammy, 43 ans, une ancienne travailleuse médicale et agence de voyage recherchée par les autorités.

Le département américain de la Justice demande son arrestation pour “mutilation, démembrement d’un cadavre, falsification de preuves et crime d’arme à feu” de l’ex David Carter, selon Fox 2.

Elle est sortie avec le père du Michigan six mois avant sa disparition.

Tammy a été arrêtée en 2018 – mais il n’y avait pas suffisamment de preuves pour l’inculper du meurtre.

Pourtant, les fans de Unsolved Mysteries semblent avoir identifié le coupable – et ils sont convaincus que Tammy en est l’auteur.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour publier: “Nous devons trouver Tammy, elle court ici dans les rues et sache qu’elle a tué cet homme. La police a définitivement laissé tomber la balle en ne la gardant pas en garde à vue. #DavidCarter #UnsolvedMysteries.

Un autre a déclaré: « Tammy a définitivement tué David, cela ne fait aucun doute. #Mystères non résolus.





“Un troisième a alors écrit:” Sachez que cette b *** h Tammy a assassiné David… #UnsolvedMysteries “, tandis qu’un quatrième a plaidé:” Rewatching #UnsolvedMysteries arrête Tammy. S’il vous plaît, pour l’amour de Dieu.

L’un d’eux a alors conclu : “Comment tirez-vous sur quelqu’un, coupez-le en 3 parties et passez votre journée. Non. Ils doivent trouver Tammy ! Wtf #UnsolvedMysteries.

Une énorme tache de sang a été trouvée sur le lit de David, avec un trou d’arme à feu perforant le matelas.

Une tache de sang a également été retrouvée en dessous.

La sœur de David, Tasia Carter-Jackson, a déclaré à l’épisode de Body in Bags : “Le mardi soir, après avoir vu la tache et le trou de balle, j’ai appelé Tammy et j’ai dit : ‘Tammy – je vais te poser une question de plus. temps, où est mon frère.

« Et elle a dit : ‘Tasia, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne l’ai pas vu depuis dimanche.

“Elle n’a montré aucune inquiétude quant à ce que je lui dise qu’il avait disparu.”

Les Marshall américains offriraient maintenant une récompense de 10 000 $ pour des informations sur Tammy – sa famille étant soupçonnée de l’avoir aidée à s’échapper.

Plus tôt dans cette série, les téléspectateurs de Unsolved Mysteries ont avoué qu’ils étaient “trop ​​​​effrayés pour dormir” après un épisode particulièrement déchirant impliquant des ovnis.

Le deuxième épisode – intitulé Something In The Sky – a laissé les téléspectateurs horrifiés, alors qu’il examinait une série d’observations d’OVNI au-dessus du lac Michigan le 8 mars 1994.

L’épisode a vu le météorologue Jack Bushong présenter aux téléspectateurs la nuit en question, affirmant qu’il avait vu de grands objets brillants non identifiés dans le ciel.

Il a également été révélé dans l’épisode qu’il y avait eu des centaines de rapports similaires d’observations d’OVNI la même nuit.

Tammy a été arrêtée en 2018 mais il n’y avait pas suffisamment de preuves pour la retenir[/caption]

Les fans disent qu’ils sont “sans aucun doute” Tammy est celui qui est derrière le crime[/caption]

Les Marshall américains offriraient désormais une récompense de 10 000 $ pour des informations sur Tammy[/caption]