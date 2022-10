Les téléspectateurs de Top Gear exigent une émission de hache de la BBC alors qu’ils se lancent dans la première de la série “inobservable”

Les FANS de Top Gear se sont plaints alors que l’émission revenait sur les écrans hier soir.

Le programme automobile de BBC One est revenu pour une autre sortie avec Paddy McGuiness aux côtés de Freddie Flintoff et Chris Harris pour la toute nouvelle série.

Bbc

Les gars étaient de retour pour une toute nouvelle série[/caption]

Bbc

Les téléspectateurs se sont sentis déçus à l’ouverture de l’émission[/caption]

La nouvelle série a commencé lorsque le trio s’est retrouvé en Thaïlande à travers le pays dans une variété de camionnettes.

Les gars ont révélé que la Thaïlande était obsédée par les pick-up et ils voulaient découvrir par eux-mêmes pourquoi tout le monde aimait ces véhicules.

Cependant, l’ouverture n’a pas impressionné certains téléspectateurs, beaucoup estimant que l’émission était dépassée et “re-hachage” d’anciennes formules et histoires.

S’adressant à Twitter, un fan mécontent a fulminé: «Comment #TopGear s’en tire-t-il en faisant la même merde à chaque fois.? Re-hachage des choses qui ont été faites avant. Terrible.”

Un deuxième a partagé: “Paddy criant constamment” vas-y mon fils “et Flintoff disant constamment” viens sur le * insérer le véhicule qu’il conduit “rendent #TopGear presque impossible à regarder. Ils ne savent pas conduire et connaissent très peu les voitures. Seul Chris vaut la peine d’être écouté.

Un autre fan a déclaré à propos de l’émission “ennuyeuse” : “Ce programme a besoin d’une actualisation complète ou de l’abandon du format complètement ennuyeux que l’on voyait avant #TopGear.”

Un quatrième a fait rage : « N’est-il pas temps que la BBC retire Top Gear ? Ce sont les mêmes vieux défis idiots que Clarkson, May et Hammond ont relevés et ils les ont fait beaucoup mieux.

Comme un autre a également fait écho pour le retour de Jeremy Clarkson, en disant: « Ramenez Clarkson.[what] une charge de baratin.





Le contrecoup du spectateur survient après que Paddy McGuiness a été laissé admettre qu’il avait besoin d’un “petit cri” après un défi de haute intensité dans l’épisode d’ouverture.

Dans l’épisode, le trio s’est retrouvé à faire l’expérience de la “ dérive ”, une technique par laquelle un conducteur survole intentionnellement mais tout en gardant le contrôle afin de créer l’effet de glisser dans un virage serré avec peu ou pas de mouvement.

Le groupe a nommé Paddy pour participer à l’expérience de dérive alors qu’il montait dans le véhicule avec le conducteur.

Le présentateur a cherché une ceinture de sécurité pour se rendre compte que la voiture n’en avait pas.

Alors qu’il s’est écrasé maladroitement la tête sur un bar à l’intérieur de la voiture, Paddy a dit dans une voix off : “Pas de ceinture (de sécurité), beaucoup de métal exposé – les enfants, n’essayez pas ça à la maison !”

Alors que la dérive prenait fin, un Paddy secoué est sorti de la voiture avec une multitude de taches de sueur visibles sur toute sa chemise.

La star a posé sa tête sur la voiture tandis que Freddie et Chris l’encourageaient avant qu’il ne s’en aille en disant : « Je vais juste trouver un petit coin pour m’allonger et pleurer un peu. Wowzers.

Bbc

Paddy s’est retrouvé avec des taches de sueur dans l’épisode[/caption]

Top Gear est diffusé le dimanche à 20h sur BBC One.