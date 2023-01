Les téléspectateurs de The One Show sont restés stupéfaits après avoir découvert l’âge réel de l’actrice Felicity Kendal

FELICITY Kendal a choqué les téléspectateurs de The One Show après avoir découvert son âge réel.

L’actrice défiant l’âge, qui est devenue célèbre dans la sitcom très appréciée des années 70 The Good Life, a maintenant 76 ans.

L’actrice a joué dans The Good Life dans les années 70[/caption] Bbc

La star était dans The One Show avec James Norton de Happy Valley[/caption]

Felicity avait 29 ans lorsqu’elle a joué dans la série à succès BBC One, et elle est toujours aussi belle.

La star populaire a montré son apparition juvénile dans The One Show, alors qu’elle parlait de sa nouvelle pièce Noises Off.

La star a parlé de son temps à travailler sur la série et a dit qu’elle avait hâte de faire d’autres tournées.

Elle a déclaré: «La vie sur la route lorsque vous êtes en charmante compagnie est le paradis sur terre. Vous sortez, vous prenez un verre et un repas après, puis vous retournez au travail en titubant le lendemain matin et repartez.

« C’est charmant parce que nous sommes allés dans de beaux théâtres et que le public était sympa. Je veux dire, quand ça ne marche pas, c’est que tu n’aimes pas les tournées, mais quand ça marche, c’est une joie.

Mais les téléspectateurs ont refusé de croire qu’elle avait 76 ans et beaucoup se sont tournés vers Twitter pour la complimenter sur son apparence juvénile.

Une personne a tweeté : « À quel point Felicity Kendal Look est-elle bonne ?

Alors qu’un autre a commenté: “Felicity Kendal a 76 ans et elle a l’air époustouflante #theonesho.”

Ce fan a dit : « Merde, Felicity Kendal a l’air plus jeune que moi ! #TheOneShow”

Felicity a longtemps parlé de son amour pour le Botox, déclarant en 2012 qu’elle envisageait d’avoir plus d’injections, qui lissent les rides, après une pause de deux ans.

Elle s’est défendue de les avoir, aurait déclaré: «C’est bien de ne pas avoir de répliques quand on fronce les sourcils, surtout à la télévision.

« Je ne sais pas pourquoi les gens en font tout un plat. Personne n’est intéressé si une femme a les dents coiffées ou les cheveux teints.

Pendant ce temps, l’année dernière, Felicity a également montré son apparence juvénile lorsqu’elle est apparue dans The Graham Norton Show.

Tout en discutant avec l’hôte Graham, elle aimait jouer le rôle d’ivresse – quelque chose qu’elle devait faire souvent en jouant Barbara de The Good Life.

Elle a fait référence au mari de l’écran Tom, interprété par feu Richard Briers, et à leurs voisins, Margo de Penelope Keith et Jerry de Paul Eddington.

Elle a expliqué: “J’adore jouer p **** d et nous avons pensé que ce serait très drôle si nous devenions aussi ivres que Jerry et Tom.

“Le directeur de la BBC a déclaré que Barbara et Margot ne pouvaient pas se saouler car elles étaient tellement aimées du public.

«Nous nous sommes battus très fort pour le faire et finalement nous avons fait cette scène. C’est intéressant de voir jusqu’où nous sommes allés – maintenant tout le monde est p **** d.

The Good Life, qui a été diffusée pour la première fois en 1975, est souvent saluée comme l’une des plus grandes sitcoms britanniques.

Il met en vedette Felicity et Richard Briers en tant que couple déterminé à vivre en toute autonomie dans leur jardin de la banlieue londonienne de Surbiton, aux côtés de poulets et de cochons.

Le déménagement horrifie leurs voisins traditionalistes, Margo et Jerry Leadbetter, mais leur amitié a soutenu la comédie.

Felicity a déjà montré son apparence défiant l’âge sur The Graham Norton Show[/caption] News Group Newspapers Ltd

Felicity et Penelope de The Good Life avec les co-stars Richard Briers et Paul Eddington[/caption]