Les téléspectateurs de The Greatest Snowman disent tous la même chose à propos de Gemma Collins

Les téléspectateurs de THE Greatest Snowman ont tous dit la même chose à propos de Gemma Collins dans l’émission.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a participé au programme populaire de Channel 4 ce soir aux côtés de Gareth Malone, Melvin Odoom, Joe Thomas et Yinka Bokinni.

CANAL 4

Gemma a été vue en train de participer à la compétition[/caption] CANAL 4

Tout le monde n’a pas été impressionné par l’attitude de Gemma[/caption]

On pouvait voir Gemma, 41 ans, enfiler un habit de neige rose vif alors qu’elle se dirigeait vers le froid des Alpes autrichiennes.

La star était l’une des célébrités participant à la compétition de cette année, qui les voit s’affronter dans des prouesses poudreuses.

Gemma a été chargée de sculpter une impressionnante statue de licorne dans la neige comme son premier défi sur The Greatest Snowman.

Cependant, on l’a vue avoir du mal à relever le défi, car elle se plaignait que c’était une «greffe dure».

“GC, vous faites un vrai changement”, a déclaré l’animatrice Sue Perkins, tandis que Gemma a répondu: “C’est une vraie greffe.”

“S’il vous plaît, ne sous-estimez pas à quel point c’est difficile”, a-t-elle ajouté à ses co-stars, qui l’ont regardée se débattre.

De nombreux fans n’ont pas été impressionnés par l’attitude de Gemma face au défi et se sont plaints sur Twitter.

“La fille ne fait rien”, a dit l’un, un autre a répondu: “Le GC est-il réel ou devons-nous blâmer les producteurs?”

“Gemma Collins ne peut même pas bien performer sur The Greatest Snowman, ffs, paresseux!” une troisième personne a ajouté.

« Ne dites pas à Gemma Collins au début d’une tâche que son seul travail est de la vendre à la fin. Elle ne va pas lever le petit doigt », a ajouté un quatrième.

Un cinquième acquiesce : « Gemma reprend le dessus… »

Cela vient après que Gemma ait eu l’air sensationnelle alors qu’elle montrait son corps soigné dans un pantalon moulant dans les Alpes autrichiennes.

La reine de la télé-réalité avait l’air glamour dans sa tenue super moulante dans la neige alors qu’elle montrait sa perte de poids de deux pierres et demie.

La semaine dernière, Gemma s’est envolée pour filmer sa dernière émission de télévision et a tenu les fans au courant de ses tenues incroyables.

Elle avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle posait les mains sur les hanches, avec de longues extensions blondes, un bonnet et des bottes de neige roses.