Les téléspectateurs de Ten Pound Poms ont la même plainte à propos de Michelle Keegan dans le drame de la BBC

Les téléspectateurs de TEN Pound Poms ont eu la même plainte à propos de Michelle Keegan dans le drame de la BBC.

L’actrice de 36 ans incarne Kate Thorn, membre d’un groupe de Britanniques qui quittent la Grande-Bretagne d’après-guerre en 1956 pour l’Australie, après s’être vu promettre une meilleure maison, de meilleures perspectives d’emploi et une meilleure qualité de vie pour seulement 10 £.

Bbc

Certains ont estimé que les sourcils parfaitement soignés et modernes de Michelle n’étaient pas à leur place dans le drame des années 1950[/caption]

Alors que les costumes et les décors de la BBC reflètent parfaitement l’époque, certains tatillons ne ressentaient pas la même chose à propos d’un certain élément de l’apparence de Michelle.

Pour eux, les sourcils parfaitement soignés de Michelle ne correspondaient pas à l’esthétique des années 1950, et ils se sont tournés vers Twitter pour s’en plaindre.

L’un d’eux a écrit: « J’apprécie ça, mais les sourcils de Michelle Keegans semblent un peu déplacés pour l’époque. »

Un autre a ajouté: « Michelle Keegan est la plus belle femme mais les sourcils à microlames et le LVL ne correspondent pas au thème des années 1950. »

Un troisième a tweeté: « Je ne sais pas si Michelle Keegan a raison pour Ten Pound Poms. Ont-ils eu le microblading des sourcils en 1956 ? »

Mais d’autres n’ont pas tardé à défendre Michelle et ses collègues membres de la distribution, avec un écrit : « wow certains des tweets sur cette émission sont totalement ridicules. Gémir sur les sourcils des actrices et la continuité les faisant s’éteindre… pas le racisme et le sectarisme…. en dit long… les humains n’apprennent jamais.

Un autre fan de Ten Pound Poms a écrit: «Je viens de regarder le dernier épisode de dix livres poms, et précis ou non, c’était une excellente série et j’ai tout apprécié. Michelle Keegan s’en tient à son apparence, mais elle est toujours magnifique et peut faire comme eux tous, j’espère qu’il y aura une deuxième série.

D’autres ont fait l’éloge de l’actrice et ont pu la voir dans différents rôles.

L’un d’eux a écrit: «Je regarde Ten Pound Poms tous les dimanches soirs. J’ai vraiment apprécié l’histoire. C’est bien de voir Michelle Keegan jouer un rôle différent dans la série. J’ai vu que Michelle Keegan était dans Coronation Street.

Un autre a partagé : « Est-ce que je regarde #TenPoundPoms à cause de Michelle Keegan ? Oui oui je suis. »

Un troisième a tweeté: « J’adore #TenPoundPoms sur BBC iPlayer, Michelle Keegan et Faye Marsay sont exceptionnelles. »

Bbc

D’autres ont fait l’éloge de la star et de son dernier projet d’acteur[/caption]

Ten Pounds Poms est diffusé le dimanche à 21 h sur BBC One et est disponible sous forme de coffret sur BBC iPlayer.