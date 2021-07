Les téléspectateurs de Supervet sont partis en sanglots alors que Noel Fitzpatrick révèle une vérité déchirante sur les blessures du chiot

Les téléspectateurs de SUPERVET ont eu le cœur brisé par l’histoire d’abus de leur chiot Elvis entraînant des blessures à la colonne vertébrale et autres.

Jeudi, le professeur Noel Fitzpatrick soignait des chiens dans le besoin lors de l’émission Channel 4.

6 Elvis a vu Noel après que les propriétaires se soient inquiétés de son physique Crédit : canal 4

Un chiot Rottweiler relogé, Elvis, a été amené par ses propriétaires Jane et Simon qui s’inquiétaient de ses blessures physiques.

Noel a examiné le coude, l’orbite, la joue et la colonne vertébrale d’Elvis.

Il a déclaré que ses blessures étaient probablement dues aux mauvais traitements infligés par ses anciens propriétaires.

Après une radiographie, Noel a expliqué : « La moelle épinière est écrasée ici même à une moustache de sa vie.

6 La radiographie d’Elvis a révélé ses blessures dues aux abus de ses anciens propriétaires Crédit : canal 4

« Si nous ne traitons pas cela, cela le paralysera. »

Simon et Jane semblaient dévastés.

Noel a ajouté: « Ce que je soupçonne s’est produit, c’est le traumatisme qui a causé sa fracture de la mâchoire et son orbite cassée a également causé son problème de dos.

« J’ai vu des chiens battus avec des bâtons et des barres qui ressemblent à ça.

6 Noel a démontré la blessure à la colonne vertébrale sur un squelette Crédit : canal 4

« Le fait que vous soyez entré maintenant et non dans trois semaines est un salut pour ce chien. Si vous ne l’aimiez pas autant que vous l’aimez, il serait paralysé. »

Noel a emmené Elvis en chirurgie pour réparer sa colonne vertébrale.

Cependant, il s’agissait de complications dues à l’âge d’Elvis et à ce tissu cicatriciel qui évoluait trop rapidement.

Noel a déclaré aux propriétaires d’Elvis : « Il a beaucoup de gonflement dans la région et je ne peux pas voir ce qui se passe, mais quelque chose d’invisible gâche nos chances.

6 Noel a fait subir deux opérations à Elvis Crédit : canal 4

« Je rentrerais mais si je ne peux pas le réparer, je le laisserais partir. »

Mais heureusement, la deuxième opération a été un succès et Elvis a pu contrôler ses pattes arrière.

Cinq ans plus tard, Elvis mène une vie heureuse et insouciante alors qu’on le voit courir dans le jardin et profiter de câlins.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions émotionnelles à l’histoire d’Elvis, comme l’un d’eux a déclaré: « J’aime les chiens et je déteste quiconque les maltraite. »

6 Les téléspectateurs ont été indignés par l’histoire d’abus d’Elvis Crédit : canal 4

6 Jane avait l’air dévastée en apprenant l’étendue des blessures d’Elvis Crédit : canal 4

Un deuxième a écrit : « Rien, absolument rien ne me fait rager et me sentir contrarié comme entendre qu’un animal est maltraité ou blessé.

« Vous devez vraiment être un autre type d' »humain » pour leur faire ça. Les mots me manquent #supervet. «

Un autre a écrit: « Elvis le chiot rottie sur #supervet Leur amour pour lui l’a sauvé. »

Le Supervet se poursuit jeudi à 20h sur Channel 4.