Les téléspectateurs de Strictly Come Dancing disent tous la même chose à propos du remaniement massif de la série de cette année

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing ont tous dit la même chose à propos du remaniement massif de la série de cette année.

Ce soir, l'émission de la BBC est revenue sur nos écrans pour la très attendue 20e saison.

Bbc

Les téléspectateurs de Strictly Come Dancing sont ravis que le public en direct soit de retour

Bbc

Il n'y a plus de règles de distanciation sociale à suivre

Les fans ont également eu droit à une danse incroyable des pros de Strictly Come Dancing au début de l’épisode.

Les animatrices Claudia Winkleman et Tess Daly ont ensuite présenté les partenaires des visages célèbres participant à Strictly Come Dancing cette année.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle étaient ravis lorsqu’ils ont réalisé que le public en direct était de RETOUR et qu’il n’y avait plus de distanciation sociale.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: “Je sais que cela semble mièvre, mais à quel point est-il bon de voir #Strictly avec un public complet – autant une partie du spectacle que les incroyables routines. Un énorme bravo à toute l’équipe de @bbcstrictly pour avoir traversé pando Strictly. Maintenant, amenez les ovations debout.

Un autre a ajouté: “Tellement mieux avec un public de studio. #Strictly est absolument de retour !

“Le retour du public me rend un peu larmoyant #Strictly #SCD”, a ajouté un troisième.

Un quatrième a tweeté: “Trop excité surtout d’avoir un public de retour #Strictly.”

Le public est enfin de retour après DEUX ans.

L’émission a décidé de supprimer un public en direct en 2020 en raison de Covid-19.

La distanciation sociale a également été mise en place pour stopper la propagation du virus.

Mais maintenant, quelques privilégiés peuvent profiter des danseurs montrer leurs meilleurs mouvements dans la vraie vie en studio.

Pendant ce temps, d’autres ont fondu en larmes alors que la série revenait pour sa 20e série ce soir.

L’épisode de cette soirée a commencé par une incroyable routine de danse exécutée par les danseurs professionnels.





Nancy Xu et Giovanni Pernice, Nadiya Bychkova et Kai Widdrington, Dianne Buswell et Johannes Radebe ont montré leurs meilleurs mouvements dans une sélection d’endroits différents avant d’apparaître sur scène en studio.

L’air Feeling Good de Nina Simone a joué en arrière-plan.

Ils ont ensuite été rejoints par le reste des professionnels Nadiya Bychkova, Graziano di Prima, Amy Dowden, Karen Hauer, Katya Jones, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Cameron Lombard, Gorka Marquez, Luba Mushtuk et Jowita Przystal.

Les téléspectateurs ont été très émus par le retour de l’émission très appréciée Strictly Come Dancing.

L’un d’eux a avoué sur Twitter: “#Strictly pleure déjà ..”

Un autre a dit: “il est temps de pleurer à #strictement allons-y.”

“Cette chanson me fait pleurer sans faute chaque fois que je l’écoute, ils ne l’ont pas fait”, a ajouté un troisième.