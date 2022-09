Les téléspectateurs de Strictly Come Dancing critiquent les patrons alors que Neil Jones ne parvient pas à trouver un partenaire célèbre pour la QUATRIÈME fois

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont furieux que Neil Jones n’ait encore une fois pas été associé à un partenaire célèbre.

Cela signifie que, pour la quatrième fois depuis qu’il a rejoint Strictly, il sera l’un des danseurs professionnels en arrière-plan, au lieu de participer à l’émission.

Neil Jones vole à nouveau en solo sur Strictly sans partenaire vedette

Les téléspectateurs regardant l’émission de lancement d’hier soir à la maison où laissé bouche bée avec Neil, 40 ans, a été laissé sur le banc des remplaçants ENCORE.

S’adressant à Twitter, un fulminé: “Pourquoi Neil Jones n’a-t-il PAS de partenaire de danse cette année, mais les 2 nouveaux pros masculins en ont ??????”

Alors que celui-ci disait : « Pourquoi pas de partenaire pour Neil ? J’aime vraiment le regarder, pourquoi la BBC ne comprend-elle pas?

Un autre a commenté: « Ngl, je suis vidé, Neil Jones a ENCORE raté un partenaire! ”

Ce téléspectateur a répondu: “Oh, c’est triste que Neil Jones n’ait plus eu de partenaire #Strictly ”

Danseur de salon professionnel, Neil a représenté la Finlande, la Hollande et le Royaume-Uni au cours de sa carrière compétitive.

Il détient également de nombreux titres, dont celui de champion du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d’Europe et du monde latin.

Neil s’est inscrit à Strictly en 2016 et a déclaré à l’époque dans un communiqué : “En tant que danseur britannique, j’ai grandi en regardant ce spectacle incroyable, c’est un immense honneur…





“Je me sens pompé et excité de faire partie de la famille Strictly.”

Mais bien qu’il soit au sommet de son art, il a encore une fois été absent de la liste des principaux danseurs professionnels.

En fait, il n’a été associé qu’à un partenaire célèbre DEUX FOIS au cours de son mandat chez Strictly.

Neil a eu sa première chance de participer à l’émission en 2019 lorsqu’il a été jumelé à l’as du foot Alex Scott.

Et l’année dernière, il était de nouveau sur la piste de danse, cette fois avec sa célèbre partenaire Nina Wadia.

Pendant ce temps, plus tôt cette année, The Sun a révélé en exclusivité comment il avait été affirmé que Neil avait « râlé » à propos de ses collègues danseurs lors de l’émission de la saison dernière et se plaindrait même de son AMI Giovanni Pernice.

L’ex-petite amie du danseur professionnel a dit à un ami qu’il était devenu “paranoïaque” et “obsédé par lui-même” lorsque la série a redémarré l’année dernière.

Le mannequin Sophie Lily Kerr, 32 ans, est sortie avec Neil pendant quatre mois après l’avoir rencontré sur l’application de rencontres de célébrités Raya.

Mais elle a dit à un ami qu’elle avait largué le danseur parce qu’il était “obsédé par lui-même” et l’a suppliée d’emménager avec lui des semaines après qu’ils aient commencé à se voir.

Selon son copain, elle a déclaré: «Dès que Strictly a redémarré, Neil est devenu complètement immergé dans ce monde.

«Il a passé beaucoup de temps à se plaindre des autres danseurs et se plaindrait le plus de Giovanni Pernice – même s’ils sont amis.

“Neil faisait des commentaires sur ce qu’il portait et sur quoi il dépensait son argent.

« Cela ressemble strictement à une communauté étrange, un peu comme une secte. Les danseurs s’aiment tous quand ils sont ensemble et se détestent quand ils sont séparés.