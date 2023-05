Les téléspectateurs de STEELTOWN Murders ont critiqué la BBC pour une distraction «vraiment ennuyeuse» pendant les scènes de saut dans le temps du dernier épisode.

La recherche du tueur qui a tué Geraldine Hughes, Pauline Floyd et Sandra Newton s’est poursuivie dans le dernier épisode du drame de la BBC.

Les téléspectateurs ont vu l’enquêteur Paul Bethell (joué par Philip Glenister) rester convaincu que le meurtrier était le beau-père de Sandra.

Cependant, un effet de montage « irritant » a empêché les téléspectateurs de prêter attention tout au long de l’épisode.

Ceux qui regardent à la maison n’ont pas pu s’empêcher de remarquer le ton jaune mis en œuvre dans la série pour séparer les deux chronologies.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour se plaindre que le filtre jaune les distrayait et l’ont qualifié d ‘ »ennuyeux ».

L’un d’eux a écrit : « Quel que soit le filtre qu’ils utilisent sur Steeltown Murders, c’est vraiment ennuyeux… enfumé et jaune… tout comme le salon de mon père dans les années 70. »

Un autre a ajouté: « Bizarrement plat. Donc sans drame, c’est comme une reconstruction policière. Et la teinte jaune est irritante. Je m’en tiens à ça quand même.

Un troisième s’est plaint : « Ce filtre jaune qu’ils utilisent est tellement ennuyeux ! »

Un quatrième a fait écho: «Est-ce qu’ils utilisent une sorte d’effet? C’est très ennuyeux et je ne peux pas me concentrer à cause de cela.

Un cinquième a fulminé: «Regarder les meurtres de Steeltown. Pourquoi les scènes du commissariat ont-elles une note jaune maladive ? Ça a l’air terrible.

L’acteur Steffan dirige le casting avec la star de Life On Mars, Philip Glenister.

