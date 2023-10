Les téléspectateurs de la BBC se sont retrouvés avec une grosse plainte après avoir regardé le premier épisode de l’intense série de téléréalité Soldier, dont la première a eu lieu hier soir.

La série BBC One suit quelques garçons et filles qui ont suivi le processus de recrutement dans l’armée l’année dernière et les regarde tenter de terminer leur formation au camp Catterick.

Les téléspectateurs de Soldier de la BBC se plaignent beaucoup du fait que les adolescents sont soumis à un camp d’entraînement brutal de l’armée[/caption] BBC

La série de la BBC examine en profondeur le processus de recrutement dans l’armée.[/caption] BBC

Des adolescents âgés d’à peine 16 ans sont soumis à un entraînement brutal pendant six mois[/caption]

Dès le début de l’épisode, il est devenu clair que certaines des recrues n’ont aucune idée de ce qui les attend.

« Certains d’entre eux considèrent cela comme une colonie de vacances. Ils penseront qu’ils sont à Pontins, et ils se rendront vite compte que ce n’est pas le cas », a prévenu Catterick, l’officier d’entraînement, le lieutenant Wahab, dans les premières minutes.

Certaines des recrues n’ont que 16 ou 17 ans lorsqu’elles arrivent au camp d’entraînement et ont appris à tuer avec des armes à feu et des couteaux.

Comme l’a souligné le lieutenant Wahab : « Il s’agit d’une transformation personnelle massive qu’ils devront traverser, et certains d’entre eux n’y parviendront pas. »

Il a ajouté : « C’est un choc pour le système quand ils arrivent ici. On leur dit quoi manger, quand manger, quand aller aux toilettes, quand boire, où dormir, quand s’endormir – chaque partie de leur vie sera gérée par nous et c’est là que l’on voit les premiers vacillements. .»

Les recrues sont poussées à leurs limites lors de la formation, qui, selon le soldat Statton, ne ressemble en rien à ce qu’il avait imaginé.

« Vous n’êtes pas préparé à cela. C’est un choc pour vous, quel que soit votre âge. Cela n’a rien à voir avec les films, Hacksaw Ridge, c’est totalement différent. C’est assez effrayant, c’est assez intimidant, la réalité de devenir soldat, il y a beaucoup de choses à comprendre », a admis le soldat.

Il a expliqué avoir pris très conscience de sa mortalité au cours de sa formation. « Ce n’est pas comme Call of Duty, c’est la réalité : vous ne pouvez pas simplement vous faire tirer dessus et réapparaître », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le soldat Wilson, 22 ans, a jeté l’éponge peu de temps après son arrivée au camp Catterick, admettant que l’armée n’était pas pour lui.

«Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile, mentalement, je suppose. Je me rends compte que je ne suis pas si fort mentalement, pourrait-on dire », a-t-il déclaré dans l’épisode.

L’entraînement dans l’épisode d’hier soir était rapide. Un instant, on a montré aux recrues comment charger et manipuler un fusil d’assaut SA80 et l’instant d’après, on leur a donné une baïonnette (un couteau qui s’attache à un fusil) et on leur a dit d’attaquer un mannequin tout en faisant preuve d’une agressivité maximale.

Certains téléspectateurs ont été surpris par la nature de l’entraînement qu’ils ont dû suivre, mais leur principal reproche concernait le choix de la langue utilisée dans l’armée.

S’adressant aux médias sociaux, un téléspectateur a commenté : « C’est terriblement jurant. »

« Alors, Soldat, est-il possible de faire ça sans jurer ? » un autre a demandé, tandis qu’un troisième s’est demandé : « C’est quoi tous ces jurons, en particulier de la part du personnel ?

« Pourquoi les formateurs manquent-ils de vocabulaire ? Tous les autres mots sont F*** ? a ajouté un quatrième spectateur.

Cependant, d’autres téléspectateurs estiment que ce langage enflammé est normal dans l’armée.

« Absolument PMSL envers les gens qui se plaignent des injures », a noté un téléspectateur.

« Ils s’entraînent avec la probabilité que des balles leur passent au-dessus de la tête s’ils sont déployés et que les gens se plaignent de quelques mots blessants », a répondu un autre.

Solplus est diffusé le jeudi à 21 heures sur BBC One.