Les téléspectateurs de Sex/Life ont bavé devant une scène de douche masculine frontale dans la série torride de Netflix

Les téléspectateurs de SEX/LIFE ont été laissés baver sur une scène de douche masculine frontale complète dans la série torride Netflix.

Le drame suit la femme au foyer excitée Billie (Sarah Shahi) qui a soif des jours sauvages de sa jeunesse alors qu’elle lutte pour rester une épouse dévouée et fidèle à son mari Cooper.

6 Les téléspectateurs de Sex/Life se sont retrouvés à baver devant une scène de douche masculine de nudité frontale

Billie commence à repenser à son sexe torride avec l’ancienne flamme Brad – interprétée par Adam Demos – avant qu’il ne réapparaisse de manière inattendue dans sa vie.

L’émission présente un certain nombre de scènes de sexe torrides, mais les fans ont été encore plus distraits par la scène de nudité frontale de l’acteur Adam dans l’épisode trois.

La scène en question voit Cooper vérifier Brad dans les douches du gymnase, se sentant clairement menacé par l’ancienne flamme de sa femme.

Alors que Brad se retourne, ses parties intimes sont pleinement exposées, ce qui fait sortir les yeux des téléspectateurs de la tête.

6 Le drame suit la femme au foyer excitée Billie qui rêve de sexe avec son ex malgré son mariage avec le beau mari Cooper

6 Cooper se sent menacé lorsque Brad – l’ex de Billie – revient dans sa vie

6 Quand il le voit au gymnase, il se dirige vers les douches pour voir la compétition

6 Cooper a été choqué par ce qu’il a vu

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a écrit: « Episode 3 Scène de douche au gymnase! Je peux VOIR pourquoi Billie ne peut pas oublier! »

Un autre a ajouté à côté d’une photo d’une femme avec la bouche ouverte: « Scène de douche dans le gymnase épisode 3 sur #vie sexuelle Je te comprends Billie, je comprends! »

Un troisième a tweeté : « Attends, Brad dans cette scène de douche au gymnase. Ok Billie girl #SexLife. »

Un autre téléspectateur a partagé un gif de l’actrice Maya Rudolph qui bave de l’eau de sa bouche et a écrit: « Moi littéralement pendant cette scène de douche dans la salle de gym quand Brad s’est retourné et vous avez vu à quel point il est bien doté…… »

6 L’acteur Adam Demos a tout mis à nu

L’acteur Adam, 35 ans, a récemment parlé à Divertissement hebdomadaire sur les scènes de sexe de la série et son moment sous la douche.

Il a déclaré: « J’étais d’accord avec ça parce que vous avez lu le script et savez dans quoi vous vous embarquez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et dire non à la dernière minute .

« Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur de l’intimité, donc ça se sentait beaucoup plus en sécurité. »

Sex/Life est maintenant disponible sur Netflix.