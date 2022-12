Les téléspectateurs de Riptide sont convaincus qu’ils ont déjà résolu le mystère du meurtre après un seul épisode

Les téléspectateurs de RIPTIDE sont convaincus qu’ils ont déjà grondé l’identité du tueur dès son épisode d’ouverture.

Les fans de Channel 5 ont écouté le nouveau thriller psychologique qui raconte l’histoire d’Alison, dont la vie devient sombre lorsque son mari australien disparaît après un surf matinal.

Se déroulant sur quatre nuits consécutives, le drame se déroulant en Australie met en vedette l’actrice d’EastEnders Jo Joyner dans le rôle de sa femme en deuil, Alison.

La série a débuté avec des téléspectateurs regardant la relation apparemment parfaite d’Alison et Sean, après avoir trouvé le bonheur en Australie.

Mais cela est rapidement de courte durée lorsque le fils de Sean, Ethan, fait chanter sa belle-mère Alison, lui montrant une photo seins nus de sa demi-soeur Hannah et menaçant de l’exposer à moins qu’elle ne signe un morceau de papier.

Sean est horrifié lorsqu’il découvre le plan malade d’Ethan et que le couple en vient aux mains, Ethan disant à son père qu’il ne lui a pas pardonné d’avoir eu une liaison avec Alison il y a plus de deux ans.

Plus tard dans l’épisode, Sean se dirige vers la plage mais lorsqu’il ne rentre pas chez lui après avoir surfé, la police déclare qu’il s’est noyé par accident.

Cependant, Alison est convaincue qu’il y a quelque chose de sinistre derrière sa disparition.

Et elle a peut-être raison, car à la fin de l’épisode, les téléspectateurs regardent un personnage masqué enterrer un Sean ensanglanté et battu sur la plage.

De nombreux fans de Twitter ont affirmé que le voisin d’à côté, Dan, était le tueur après avoir repéré des indices suspects.

Après la disparition de Sean, Dan a offert à Alison une épaule sur laquelle pleurer et a révélé que sa femme était décédée d’un cancer.

Mais les téléspectateurs ne l’achètent pas et pensent qu’il cache un sinistre secret.

L’un d’eux a écrit : « #riptide quelqu’un d’autre remarque qu’il n’y avait pas de photos de l’étrange voisin avec sa femme… ils sont tous séparés !

Un deuxième a fait écho: «Pourquoi n’y a-t-il pas de photos d’un voisin effrayant et de sa femme réellement ensemble? #riptide », tandis que quelqu’un d’autre a posté : « N’a-t-il pas de photo avec sa femme, c’est un peu étrange #Riptide »

Un autre a tweeté: “#riptide mon pari est sur le voisin d’à côté qui l’a bousculé.”

« Théorie : un voisin effrayant a tué sa femme. Il tue ensuite Shane Ramsey pour se rapprocher de Tanya », a spéculé l’un d’eux.

Un téléspectateur a déclaré: «Ce voisin me donne des vibrations effrayantes. #contre-courant.”

“Dan n’a jamais été marié, tout est dans l’erreur. il était là pour se venger de Sean », a ajouté un autre.

Jo est rejoint par une foule de visages célèbres, dont Ciarán Griffiths (Shameless, The Flats), David Berry (Outlander, A Place Called Home), Peter O’Brien (The Unusual Suspects, Grey Nomads), Ally Fowler (Wentworth) et Pia Miranda (Mustangs FC, Wentworth).

La programmation comprend également des étoiles montantes et des nouveaux venus comme Benny Turland (Neighbours, Home and Away), Asher Yasbincek (The Heights, Heartbreak High), Yazeed Daher (The Hunting, Safe Harbour), Benjamin Samaddar et Sonya Suares.

En parlant de son nouveau rôle, Jo admet qu’elle est “vraiment excitée” pour le projet et a fait l’éloge de son personnage alors qu’elle assume le rôle principal d’Alison.

“C’est un personnage tellement chaleureux et multidimensionnel dont le monde est bouleversé, juste au moment où il semblait que sa vie se réunissait enfin.”

“Je suis également ravi de tourner dans la fabuleuse ville de Melbourne et dans la campagne environnante, une région que j’ai toujours voulu explorer.”

