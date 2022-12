Les téléspectateurs de Riptide font tous la même fouille sauvage dans le nouveau drame de Channel 5

LES TÉLÉSPECTATEURS du tout nouveau drame de Channel 5 Riptide n’ont pas pu s’empêcher de répéter le même commentaire encore et encore.

Le tout nouveau spectacle, qui a été lancé hier soir, se déroule à Melbourne, en Australie, et met en vedette l’ancienne star d’EastEnders et d’Ackley Bridge, Jo Joyner, dans le rôle principal d’Alison.

Canal 5

Les fans jouaient à “repérer la star des voisins”[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Jo Joyner est la principale dame[/caption] Canal 5

Les fans se sont souvenus des anciens visages du savon à la hache[/caption]

Alison, d’origine britannique, est basée en Australie où elle vient d’épouser Sean Weston, originaire d’Australie, joué par l’ancienne star de Neighbours, Peter O’Brien.

Cependant, son ex-mari voulant la récupérer, des questions se posent lorsque Sean disparaît mystérieusement.

A-t-il disparu dans le riptide lors de son surf matinal ou y a-t-il plus dans sa disparition qu’il n’y paraît?

Les téléspectateurs du premier épisode ont cependant tous dit la même chose à propos de la dernière émission de Channel 5.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de souligner le grand nombre d’anciennes stars du feuilleton australien qui surgissent, en particulier celles de Neighbours récemment supprimé de Channel 5.

Ils ont également crié sur les écrans de télévision lorsqu’ils ont remarqué que d’anciens emplacements de Neighbours apparaissaient dans l’émission, grâce à son tournage au studio Network 10, le même que Neighbours.

Peter O’Brien est remarquable pour son rôle de Shane Ramsey avec la co-star Patrick Harvey, qui a joué Connor O’Neill dans le feuilleton malheureux, apparaissant également dans la série.

Ben Turland, célèbre pour son rôle de charmant Hendrix Greyson dans le feuilleton, apparaît également dans la série sous le nom d’Ethan Weston.

David Berry apparaît également dans la nouvelle émission après avoir joué dans Home and Away ainsi que dans le drame australien populaire A Place to Call Home.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: “Quelqu’un d’autre regarde #Riptide pour voir combien d’anciennes stars et lieux de #Neighbours vous pouvez repérer?”

Un autre a écrit: “Je viens de crier “Shane!” Puis quelques instants plus tard « Hendrix ! à l’écran de télévision Une fois fan de #Neighbours, toujours fan de Neighbours #Riptide.

Un autre a fait la fouille: “Quiconque regarde #Riptide maintenant sur @channel5_tv pense qu’il regarde un épisode de Home and Away ou Neighbours?”

Un quatrième a écrit: “Regarder #riptide c’est assez bon jusqu’à présent .. c’est repérer l’acteur de Neighbors lol.”

Alors qu’un cinquième a demandé: “Est-ce que l’ancien casting de Neighbor était le seul acteur disponible en Australie?”

Riptide continue ce soir à 21h sur Channel 5.