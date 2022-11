Les téléspectateurs de Queens for the Night sous le choc alors que la star de Love Island semble totalement méconnaissable dans la nouvelle émission de drag ITV

Les téléspectateurs de QUEENS For The Night se sont retrouvés à faire une double prise à l’incroyable transformation de Chris Hughes de Love Island dans la nouvelle émission ITV.

La star de télé-réalité a laissé les fans stupéfaits après avoir montré son look remanié, avec un maquillage épais et une queue de cheval blonde élégante.

TVI

Getty

Cherchant des mondes loin du beau gosse insulaire, Chris, 29 ans, a mis en place une routine de danse époustouflante dans une mini-robe ornée de sequins blancs.

L’alter ego de Chris, Orla Feelz, a opté pour une lèvre rose et des joues bronzées.

Le présentateur sportif a tout mis en œuvre pour que le numéro au rythme effréné frappe les morceaux de Britney et Lady Gaga.

Chris était clairement dedans pour gagner alors qu’il montrait ses mouvements de danse, tout en balançant les tresses blondes d’Orla sur la piste de danse.

EN SAVOIR PLUS SUR CHRIS HUGHES MAUR ! Maura Higgins a l’air incroyable en bas de dentelle au milieu des rumeurs de romance avec Chris Hughes maur que des amis? Maura et Chris Hughes déclenchent des rumeurs d’amour alors qu’ils quittent les NTA ensemble

Les téléspectateurs qui regardaient à la maison ont été stupéfaits par la transformation méconnaissable – beaucoup ont dit qu’il avait l’air incroyable en tant qu’acteur de drag.

L’un d’eux a écrit : « Chris Hughes était la plus jolie drag queen. #QueensForTheNight”

Un autre a posté: «Chris Hughes dans le rôle d’Orla Feelz a tué ce soir. Routine phénoménale. #QueensForTheNight”

“Chris défiait définitivement Mariah dans cette routine”, a déclaré un troisième.





Quelqu’un d’autre a fait écho: “Disons simplement que Chris Hughes n’est pas un danseur naturel lol, il a l’air fabuleux cependant!”

Un autre a tweeté: « Est-ce moi ou est-ce que Chris lool aime la glamour Miss Trunchbull de Matilda. #QueensForTheNight”

Après la représentation, Chris a admis qu’il “appréciait chaque minute” et se sentait “beau”.

“Vous avez reçu une ovation debout de votre frère Ben”, a déclaré l’animatrice Lorraine Kelly.

Le jury composé de Spice Girl et de l’icône de la pop Melanie C et du comédien de stand-up Rob Beckett l’a félicité pour s’être jeté dedans.

Tandis que le juge et artiste de renommée mondiale Courtney Act et vedette de Bad Education et de West End hit Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams, a déclaré qu’il avait tout donné.

Les efforts de Chris ont clairement porté leurs fruits après avoir terminé troisième, suivi de M. Motivator qui est arrivé deuxième, et la légende de Coronation Street, Simon Gregson, a couronné le vainqueur.

Simon a laissé les téléspectateurs hystériques avec sa performance comique en tenue de drag.

Les téléspectateurs l’ont supplié d’emballer le travail de jour et d’aller à plein temps avec le nouvel acte.

En savoir plus sur le soleil des vacances à moindre prix Katie Price, en faillite, s’envole pour le DOUZIÈME jour férié de l’année en Thaïlande NOURRITURE POUR LA PENSÉE Les gens réalisent à peine la fonctionnalité cachée des boîtes à emporter

L’un d’eux a écrit: “Simon Gregson est Steve Mcdonald depuis 30 ans, puis il monte sur scène en tant que drag queen pour la nuit et il est hilarant.”

Un autre a posté: “Si Simon en a marre du jeu d’acteur, allez-y, il est hilarant.”

Un troisième a fait écho: «Ok, j’adore Simon faire de la comédie en drag. Absolument brillant.”

TVI

TVI