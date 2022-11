Les téléspectateurs de Queens For the Night laissés bouche bée par le nouveau look de l’animatrice Lorraine Kelly

Les téléspectateurs de QUEENS For The Night ont été stupéfaits par le look « anti-âge » de Lorraine Kelly lors de la nouvelle émission de dragsters de ce soir.

L’émission ITV voit des célébrités canaliser leurs drag queens intérieures dans une compétition pas comme les autres.

TVI

TVI

Présentant la toute nouvelle émission de talents, la favorite de la télévision, Lorraine, 62 ans, a séduit les fans après être sortie dans une robe à paillettes rouges éblouissante.

La présentatrice écossaise a montré sa peau radieuse avec un maquillage subtil et un glamour suintant avec un brushing frais.

Entrer dans l’acte, Lorraine a rejoint un groupe d’acteurs de drag professionnel pour son entrée remarquée.

Dans son élément, l’animatrice de l’émission de chat avait l’air incroyable alors qu’elle était élevée au-dessus de leurs têtes.

Les téléspectateurs se sont précipités pour complimenter la star sur son look à couper le souffle, avec une écriture: “Wow Lorraine a l’air bien pour son âge! #QueensForTheNight”

Un autre a posté: “Lorraine a l’air magnifique ce soir et tellement plus jeune. #QueensForTheNight”

Un troisième a déclaré: «Lorraine Kelly a l’air si différente, elle a l’air super et cette robe! #QueensForTheNight”

Le favori de Coronation Street, Simon Gregson, a relevé le défi d’être une drag queen pour la nuit.





Il a subi la métamorphose ultime du drag qui est à des kilomètres de ce à quoi il est habitué sur les pavés.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de drag queen il pensait être, Gregson a répondu: «Je pense que je serai une drag queen plus grande que nature, très bruyante. Je pense que ça me correspond assez bien. »

Le rejoindre est Love Island Chris Hughes, qui a construit une carrière dans le monde du sport.

Il est régulièrement impliqué dans des courses de chevaux, donc Queens For The Night pourrait être un grand changement pour lui.

Parlant de ses talents de danseur, la star de Love Island a répondu: “Je peux à peu près gérer une danse Tik Tok et c’est tout.”

Pendant EastEnders, Adam a saisi d’autres opportunités telles que I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Mais maintenant, il semble qu’il soit prêt à se battre pour devenir la meilleure reine de la nuit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à propos de sa performance dans l’émission, il a répondu : « Qu’est-ce qui peut mal tourner ? Eh bien, je peux oublier mes lignes pour un. Je pourrais trébucher sur la robe.

«Je pourrais trébucher sur mes talons et ma perruque pourrait tomber sur mes yeux. Qui sait ce qui pourrait arriver dans la nuit !

Lorraine a été rejointe par le jury composé de Spice Girl et de l’icône de la pop Melanie C, du comédien de stand-up Rob Beckett, de la célèbre artiste Drag Courtney Act et de la star de Bad Education et de West End hit Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams.