Les téléspectateurs de Queens for the Night en points de suture alors que les légendes du savon se transforment pour le nouveau spectacle de dragsters ITV

Les téléspectateurs de QUEENS For The Night ont été laissés dans l’hystérie alors qu’un duo des stars de feuilleton les plus appréciées du pays “l’a brisé” dans la nouvelle série.

L’émission ITV a vu une foule de célébrités canaliser leurs drag queens intérieures dans une compétition pas comme les autres.

TVI

Simon Gregson de Coronation Street a ravi les fans lors de son passage dans la nouvelle émission ITV Queens For The Night[/caption]

TVI

Simon est surtout connu sous le nom de chauffeur de taxi Steve McDonald sur le feuilleton ITV[/caption]

Le favori de Coronation Street, Simon Gregson, et l’ancien acteur d’EastEnders, Adam Woodyatt, se sont battus pour devenir la meilleure reine de la soirée.

Ils ont été rejoints lors de la première émission de Queens For The Night par les membres de la distribution, Mr Motivator, George Shelley, Chris Hughes et Joe Marler.

Simon a été couronné reine de la nuit en enfilant une perruque blonde en queue de cheval et un maquillage violet éclatant.

L’acteur de Steve McDonald a terminé son look Bidet Bardot avec un superbe corset à bretelles en cuir rose et noir.

Pendant ce temps, Adam a opté pour le glamour gothique avec une robe noire à col haut.

Des couches de boucles blondes glacées ont été empilées sur sa tête pour compléter la transformation dramatique en Madame MiMi D’YooYoo.

Il avait précédemment expliqué au Sun comment les patrons de l’émission voulaient doubler sa drag queen Alberta Square, faisant référence à son ancien rôle de feuilleton.

Bien que Simon ait remporté le titre général, les téléspectateurs d’ITV ont été également impressionnés par les deux acteurs.





L’un d’eux a jailli: “Simon Gregson dans le rôle de Bidet Bardot, la reine ultime ”

Un deuxième a dit: “Je suis désolé mais Simon Greyson, alias Steve de Corrie a l’air f ** king fabuleux en drag #queensforthenight”, tandis qu’un troisième a poursuivi: “Simon Gregson était un digne gagnant de #QueensForTheNight mais j’ai été surpris qu’Adam Woodyatt n’était pas non plus dans le top 3. »

Un quatrième a ensuite écrit: «Simon Gregson est Steve McDonald depuis 30 ans, puis il monte sur scène en tant que drag queen pour la nuit et le garçon est-il hilarant wtf .”

Un autre a alors demandé: “Ok, pouvons-nous s’il vous plaît obtenir Adam et Simon en tant que drag queens plus?! #QueensForTheNight.

L’un d’eux a alors supposé: “Simon Gregson a une nouvelle carrière – il était vraiment brillant et j’ai adoré Adam Woodyatt, il était dans le personnage depuis le début. #QueensForTheNight », comme un autre a conclu:« Simon Gregson le brisant #QueensForTheNight.

Simon a subi la métamorphose ultime du drag – qui est à des kilomètres de ce à quoi il est habitué sur les pavés de Corrie.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de drag queen il pensait être avant la série, Simon a répondu: «Je pense que je serai une drag queen plus grande que nature, très bruyante.

“Je pense que cela me correspond assez bien.”

Pendant ce temps, depuis son départ d’EastEnders, Adam a saisi d’autres opportunités telles que I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à propos de sa performance dans l’émission, il a répondu : « Qu’est-ce qui peut mal tourner ? Eh bien, je peux oublier mes lignes pour un. Je pourrais trébucher sur la robe.

«Je pourrais trébucher sur mes talons et ma perruque pourrait tomber sur mes yeux. Qui sait ce qui pourrait arriver la nuit ! “

Le nom de la télé familiale Lorraine Kelly a animé le nouveau programme.

Elle a été rejointe par le jury composé de Spice Girl et de l’icône de la pop Melanie C, du comédien de stand-up Rob Beckett, de la célèbre artiste Drag Courtney Act et de la star de Bad Education et de West End hit Everybody’s Talking About Jamie, Layton Williams.

Les fans ont été laissés bouche bée par le nouveau look de Lorraine sur la série.

L’animatrice de l’émission lorraine a également été laissée dans l’hystérie après qu’un téléspectateur ait fait une remarque TRÈS grossière à son sujet.

TVI

Adam Woodyatt a apporté le drame dans un look glamour de reine des glaces[/caption]

BBC / Kieron McCarron

C’était un contraste frappant avec son ancien rôle de savon en tant que Ian Beale[/caption]

TVI

Lorraine Kelly a animé la nouvelle émission phare d’ITV[/caption]