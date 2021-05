Les téléspectateurs de quatre personnes dans un lit sont consternés par le score parfait pour le petit-déjeuner du propriétaire de l’hôtel – pouvez-vous voir pourquoi?

QUATRE téléspectateurs in a Bed ont été consternés par l’approche unique d’un couple en matière de service à la clientèle.

Le dernier épisode de l’émission Channel 4 a vu quatre paires se disputer un prix en argent en présentant leurs diverses offres d’hospitalité.

5 Midge a fini par préparer le petit-déjeuner pour tout le groupe Crédit: Channel 4

Pour gagner, les candidats doivent gagner des points favorables en prouvant leur rapport qualité-prix en fonction du prix de leur chambre.

Tout d’abord, Karen Cumberlidge et son fils Liam, qui possèdent des maisons de vacances à Burgh le Marsh, dans le Lincolnshire.

Alors que Karen emmenait les invités dans leurs loges, elle a expliqué qu’ils avaient offert un panier de petit-déjeuner en option pour 15 £.

Plus tard, lorsque le groupe s’est réuni au pub local pour le dîner, ils ont discuté des arrangements du petit-déjeuner pour la matinée.

5 Les invités ont payé 15 £ pour un panier de petit-déjeuner Crédit: Channel 4

5 Tout le monde n’a pas été impressionné de devoir cuisiner pour lui-même Crédit: Channel 4

Invité Aidan a suggéré: «J’ai eu une idée du petit-déjeuner de demain. Nous pourrions découvrir qui est le meilleur cuisinier en demandant à tout le monde de préparer le petit-déjeuner.

Cela a incité Karen à répondre: «Pourquoi ne choisissez-vous pas un cottage et ne cuisinez-vous pas tous ensemble?»

Impressionné, Aidan a convenu: «Je pense que cuisiner ensemble est une merveilleuse idée.»

En fin de compte, c’est le partenaire d’Aidan, Midge, qui a préparé le petit-déjeuner pour le groupe.

5 Le duo a réussi à marquer un score élevé – malgré le manque de cuisine Crédit: Channel 4

Cependant, tout le monde n’était pas à bord – et George Hall, qui dirige un B&B avec sa mère Carolyn, ne s’est pas retenu.

«Je ne veux pas aller prendre le petit déjeuner avec quelqu’un d’autre quand je n’ai pas à le faire», se plaignit-il.

Cependant, en ce qui concerne le score, Karen et Liam ont obtenu de bons scores, dont un 10 pour les petits déjeuners qu’ils n’ont même pas préparés.

Les téléspectateurs à la maison ne pouvaient pas croire qu’un petit-déjeuner en libre-service avait obtenu un score parfait.

5 George et Carolyn ont fait connaître leurs problèmes Crédit: Channel 4

Un utilisateur de Twitter a fait rage: « J’aurais raison si j’allais au restaurant et qu’on me donnait du poulet et des légumes et que je facturais 15 £ pour aller dans la cuisine pour le cuisiner. »

Un deuxième a fait écho: «Comment pouvez-vous donner un petit-déjeuner à 10 alors que vous devez payer un supplément et le cuisiner vous-même?»

Un troisième a demandé: «Pourquoi ont-ils obtenu un 10? Ils ne l’ont pas cuisiné!

Alors qu’un autre a plaisanté: «Ce n’est pas un petit-déjeuner, c’est un sac de courses»,

Four in a Bed continue à 17 heures sur Channel 4.