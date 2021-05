Les téléspectateurs de THE Pursuit Of Love ont été horrifiés ce soir alors que Dominic West et Lily James jouaient un père et une fille à l’écran après leur «liaison» de choc.

Dominic, 51 ans, et Lily, 32 ans, ont été photographiées ensemble pendant leurs vacances en Italie l’année dernière – s’étant rapprochées lors du tournage du drame de la BBC, qui a été présenté ce soir.

Lily joue le personnage principal sauvage Linda Radlett – qui s’est déshabillée dans plusieurs scènes – dans le drame hédoniste des costumes, avec le père de Dominic, Matthew.

Et voir la relation paternelle du couple sur le petit écran a laissé certains téléspectateurs stupéfaits alors qu’ils spéculaient sur la relation des acteurs de la vie réelle.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: «Oh. Il jouait le père de Lily James. Pas gênant, pas gênant du tout.

Un autre a ajouté: «Je ne savais pas que Dominic jouait le père de Lily. Ça fait un peu bizarre ».

Un troisième a convenu: « C’est un peu bizarre tout ce truc de Lily James et Dominic West quand il joue son père dans The Pursuit of Love. »

Un autre a fait remarquer: « Ah, je vois que c’est là que l ‘« amitié »de Lily James et Dominic West a commencé alors. »

Ce week-end, The Sun a révélé que Dominic avait coupé tout contact avec Lily dans le but de sauver son mariage avec Catherine FitzGerald, qui avait le cœur brisé lorsque les images ont fait surface l’année dernière.

La semaine dernière, Lily a abordé le scandale pour la première fois lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet dans une interview.

Getty

Dominic et Lily ont été photographiés à Rome dans une « affaire » de choc l’année dernière[/caption]

BBC

Lily a plusieurs scènes de nu dans la série[/caption]

Elle a fait allusion à de futures révélations tout en refusant de divulguer davantage, expliquant: «Je ne suis pas vraiment disposée à en parler.

«Il y a beaucoup à dire, mais pas maintenant, j’en ai bien peur.

Un copain a précédemment révélé que Lily était «amoureuse du charme et du sens de l’humour méchant de Dominic» après s’être séparée de l’acteur ex Matt Smith.

Ils ont ajouté: «Un ami l’a mise en garde contre les manières de Dominic. Il est réputé pour être un flirt, mais elle a été séduite.

PAS DE BYLINE

Catherine, l’épouse de Dominic, se tenait à ses côtés[/caption]

Getty

Lily a récemment taquiné qu’elle avait beaucoup à dire sur le scandale[/caption]









Les deux hommes se sont rendus à Rome, où résidait leur agent mutuel Angharad Wood, dans le but d’échapper aux projecteurs – mais des photos ont émergé d’eux en train de se blottir.

Dominic a ensuite organisé une séance photo gênante avec sa femme Catherine devant la maison familiale du Wiltshire, déclarant avec défi qu’ils sont toujours «très bien ensemble».

La source a poursuivi: « Lily a été blessée par sa trahison et déçue d’avoir été peinte comme la femme écarlate et d’avoir traîné pour sécher. »

Lily a maintenant trouvé l’amour avec le rockeur de Queens of the Stone Age Michael Shuman, 35 ans.