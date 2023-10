Les téléspectateurs de Payback critiquent le nouveau drame d’ITV, affirmant qu’ils sont « incapables de profiter » de l’émission et soulignent une erreur majeure

Les téléspectateurs de PAYBACK ont critiqué le drame après avoir remarqué une erreur majeure qui les a laissés « incapables de profiter » du spectacle.

La toute nouvelle série ITV a été lancée mercredi soir avec un scénario captivant.

Le thriller explore le blanchiment d’argent et les gangs criminels, avec l’actrice de The Bay Morven Christie et Peter Mullan du Seigneur des Anneaux.

Morven, 42 ans, joue le rôle d’un comptable et d’une mère qui se retrouve mêlé à une opération de police visant à lutter contre un baron du crime.

Elle apprend comment son mari Jared a blanchi l’argent d’un dangereux criminel.

Peter, 63 ans, incarne le criminel notoire qui ne recule devant rien pour récupérer son argent.

Mais alors que toute l’action de cette série palpitante est censée se dérouler à Édimbourg, elle a en réalité été tournée à Glasgow.

Les téléspectateurs à la maison ont rapidement réalisé l’erreur majeure et ont critiqué ITV pour avoir tenté de leur faire de la poudre aux yeux.

Écrivant sur les réseaux sociaux, un observateur de la télévision a déclaré : « La belle Glasgow joue à Édimbourg. Je ne sais pas vraiment pourquoi !

Un deuxième a écrit : « Jusqu’à présent, je ne parviens pas à profiter pleinement de cette émission télévisée #Payback car elle est censée se dérouler à Édimbourg mais les plans extérieurs sont à Glasgow. »

« Ne pourraient-ils pas simplement le filmer à Édimbourg ? Quel est le problème ici », a déclaré un troisième.

Malgré le début difficile, les fans ont été laissés captivés par le drame.

L’un d’eux a tweeté : « #Payback a une forte ouverture ! »

Tandis qu’un deuxième commentait : « J’apprécie vraiment ça jusqu’à présent ! »

Payback est diffusé le mercredi sur ITV1 et ITVX.

